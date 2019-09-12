Памяти жертв 11 сентября (Наш земляк)

Президент США Дональд Трамп объявил 11 сентября 2019 года Днем патриота и призвал приспустить флаги в память о людях, погибших в этот день в 2001 году. Жертвами тех терактов стали 2974 человека, 24 пропали без вести. В числе 50 русскоязычных американцев, находившихся в тот момент во Всемирном торговом центре, оказался и наш земляк, 45-летний архитектор из Кишинева Аркадий Зальцман.

В 9.00 на 102 этаже Южной башни у него должна была состояться встреча. Узнав о террористической атаке, его жена Жанна звонила супругу весь день на мобильный, а затем на номер телефона офиса. Затем она обошла все больницы, стала расклеивать фотографии на улицах, изучала списки погибших. Еще долго не могла поверить, что любимого мужа больше нет в живых. Но только через 2,5 года спасатели отыскали под завалами ВТЦ обручальное кольцо Аркадия Зальцмана, которое вдова архитектора с тех пор всегда носит с собой.

Их семья эмигрировала из Кишинева в США в 1989 году – Аркадий с родителями, с женой и дочкой. Его профессиональная карьера и здесь складывалась вполне успешно: среди его осуществлённых проектов и здание президентуры в центре города. А за океаном его талант тоже оказался востребованным. Уместно отметить, что он, в частности, работал и над проектом мемориала в Оклахома-Сити. Там, напомним, 19 апреля 1995 года была совершена террористическая акция, которая считалась до 11 сентября крупнейшей на территории США. Тогда после взрыва заминированного автомобиля разрушилось административное здание, погибли 168 и получили ранения более 680 человек.

…С момента масштабного теракта в Нью-Йорке прошло 18 лет. Заслуженное возмездие настигло лидера Аль-Каиды. Написаны книги, сняты фильмы. Любопытно, что по одной из теорий заговора в трагедии виноваты… евреи! А кто же ещё? Разве могут быть они вообще ни при чём?

Несколько лет назад в Молдову приезжала дочь Зальцманов Лора, психолог. Она посетила и одну из наших молодёжных еврейских организаций.

Кишинёвские коллеги Аркадия Зальцмана (некоторые друзья называли его Аликом) уже давно вынашивали идею увековечить память земляка. Они предлагали прикрепить мемориальную табличку на здании президентуры. Такая практика, как известно, существует и у нас тоже. Надеемся, власти дозреют до рассмотрения этой инициативы, которую поддержат посольство США и Еврейская Община Молдовы. На мемориале в Бруклине, на Брайтон-Бич, его имя уже давно увековечено (на снимке).

Подготовил Михаил Ильин