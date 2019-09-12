Лавров подтвердил готовность России быть гарантом договоренностей по Приднестровью

В Москве состоялась встреча главы МИДЕИ Молдовы Нику Попеску с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Сегодня, 11 сентября, состоялась пресс-конференция по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Молдова. Как отметили Сергей Лавров и Нику Попеску, тон переговоров сложился хороший, а сами дискуссии оказались своевременными и прошли в доверительной обстановке. По словам главы МИД России, «это были хорошие, деловые переговоры».

- Последние внутриполитические процессы в Республике Молдова открывают возможности для активизации двусторонних отношений. Господин Попеску подчеркнул, что новое правительство республики заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией, - заявил Лавров.

Попеску в свою очередь рассказал, что переговоры прошли в деловой и доверительной обстановке и позволили предметно обговорить двустороннюю повестку дня, а также наметить ряд практических шагов по активизации межправительственного диалога.

- Последние годы были непростыми для молдавско-российских отношений. Мы прошли через период определенного недопонимания и зачастую разных подходов к не решенным проблемам. Этих проблем, к сожалению, накопилось немало, - отметил глава МИДЕИ.

Приднестровский вопрос

Что касается проблемы приднестровского урегулирования, Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы продолжать выполнение функций гаранта по договоренностям в рамках приднестровского урегулирования.

- Мы подтвердили готовность РФ продолжать выполнять функции посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия, в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования на Днестре. Мы приветствуем намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в формате «5+2». Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, как об этом договаривались, когда этот формат учреждался, - заявил Сергей Лавров.

Глава МИДЕИ Молдовы в свою очередь отметил, что Кишинев «рассчитывает на поддержку Российской Федерации в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова». По словам Попеску, на переговорах была отмечена важная роль, которую играет РФ наряду с другими посредниками, а также наблюдателями в формате «5+2».

Вывоз боеприпасов с Приднестровья

Работа по подготовке вывоза боеприпасов с территории Приднестровья может занять чуть больше года, считает глава МИД России.

- Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами РФ. По-другому ничего не получится. По срокам: год с небольшим займет подготовительная работа для того, чтобы решать это все непосредственно на бумаге, готовить конкретные действия, - пояснил Сергей Лавров.

Министр также добавил, что для этого необходимы контакты по линии военных, и Россия к таким контактам готова.

- Группа российских войск, которая сейчас на базе 14-й армии там находится, и совместные миротворческие силы, где находятся также российские военнослужащие, – это очень важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье после того, как усилиями наших военных кровопролитие 25 лет назад было остановлено. С тех пор ни единого выстрела не прозвучало, и жизнь доказывает однозначно, что это является неотъемлемой частью тех усилий, которые мы предпринимаем, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдавии, нейтральной Молдавии при согласовании особого статуса Приднестровья, - отметил глава МИД России.

Дипломатические отношения

В ходе переговоров стороны договорились активизировать и поставить на более регулярную основу контакты между дипломатическими службами двух стран.

- Мы предложили возобновить практику двухлетних планов консультаций между министерствами иностранных дел, - сообщил Лавров.

Глава МИД России подтвердил поддержку государственности Молдовы и ее внеблокового статуса, а также усилий властей по сохранению политической стабильности.

- Мы подтвердили нашим молдавским коллегам, что приоритетом РФ в двусторонних отношениях остается поддержка государственности Республики Молдова, поддержка ее внеблокового статуса, поддержка усилий руководства страны по обеспечению внутриполитической стабильности и упрочению межэтнического согласия. Именно в таких условиях можно максимально эффективно развивать и укреплять разноплановые российско-молдавские связи на основе прагматизма и взаимной выгоды, - сказал Лавров.

Наряду с двусторонней повесткой дня министры обменялись мнениями по ряду вопросов международного и регионального взаимодействия.