12 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Лавров подтвердил готовность России быть гарантом договоренностей по Приднестровью
12.09.2019

В Москве состоялась встреча главы МИДЕИ Молдовы Нику Попеску с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Сегодня, 11 сентября, состоялась пресс-конференция по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Молдова. Как отметили Сергей Лавров и Нику Попеску, тон переговоров сложился хороший, а сами дискуссии оказались своевременными и прошли в доверительной обстановке. По словам главы МИД России, «это были хорошие, деловые переговоры».

- Последние внутриполитические процессы в Республике Молдова открывают возможности для активизации двусторонних отношений. Господин Попеску подчеркнул, что новое правительство республики заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией, - заявил Лавров.

Попеску в свою очередь рассказал, что переговоры прошли в деловой и доверительной обстановке и позволили предметно обговорить двустороннюю повестку дня, а также наметить ряд практических шагов по активизации межправительственного диалога.

- Последние годы были непростыми для молдавско-российских отношений. Мы прошли через период определенного недопонимания и зачастую разных подходов к не решенным проблемам. Этих проблем, к сожалению, накопилось немало, - отметил глава МИДЕИ.

Приднестровский вопрос

Что касается проблемы приднестровского урегулирования, Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы продолжать выполнение функций гаранта по договоренностям в рамках приднестровского урегулирования.

- Мы подтвердили готовность РФ продолжать выполнять функции посредника в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей с целью выполнения и дальнейшего развития тех решений, которые достигаются между Кишиневом и Тирасполем в рамках укрепления мер доверия, в рамках продвижения всеобъемлющего жизнеспособного урегулирования на Днестре. Мы приветствуем намеченное на октябрь возобновление официальных встреч в формате «5+2». Считаем, что такие встречи должны быть более частыми, как об этом договаривались, когда этот формат учреждался, - заявил Сергей Лавров.

Глава МИДЕИ Молдовы в свою очередь отметил, что Кишинев «рассчитывает на поддержку Российской Федерации в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова». По словам Попеску, на переговорах была отмечена важная роль, которую играет РФ наряду с другими посредниками, а также наблюдателями в формате «5+2».

Вывоз боеприпасов с Приднестровья

Работа по подготовке вывоза боеприпасов с территории Приднестровья может занять чуть больше года, считает глава МИД России.

- Мы сегодня передали нашим коллегам оценки тех действий, которые необходимо предпринять в этой связи. Это доставка соответствующего оборудования и специалистов, определение источников финансирования, заключение контракта, и все это должно делаться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами РФ. По-другому ничего не получится. По срокам: год с небольшим займет подготовительная работа для того, чтобы решать это все непосредственно на бумаге, готовить конкретные действия, - пояснил Сергей Лавров.

Министр также добавил, что для этого необходимы контакты по линии военных, и Россия к таким контактам готова.

- Группа российских войск, которая сейчас на базе 14-й армии там находится, и совместные миротворческие силы, где находятся также российские военнослужащие, – это очень важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье после того, как усилиями наших военных кровопролитие 25 лет назад было остановлено. С тех пор ни единого выстрела не прозвучало, и жизнь доказывает однозначно, что это является неотъемлемой частью тех усилий, которые мы предпринимаем, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориальной целостности Молдавии, нейтральной Молдавии при согласовании особого статуса Приднестровья, - отметил глава МИД России.

Дипломатические отношения

В ходе переговоров стороны договорились активизировать и поставить на более регулярную основу контакты между дипломатическими службами двух стран.

- Мы предложили возобновить практику двухлетних планов консультаций между министерствами иностранных дел, - сообщил Лавров.

Глава МИД России подтвердил поддержку государственности Молдовы и ее внеблокового статуса, а также усилий властей по сохранению политической стабильности.

- Мы подтвердили нашим молдавским коллегам, что приоритетом РФ в двусторонних отношениях остается поддержка государственности Республики Молдова, поддержка ее внеблокового статуса, поддержка усилий руководства страны по обеспечению внутриполитической стабильности и упрочению межэтнического согласия. Именно в таких условиях можно максимально эффективно развивать и укреплять разноплановые российско-молдавские связи на основе прагматизма и взаимной выгоды, - сказал Лавров.

Наряду с двусторонней повесткой дня министры обменялись мнениями по ряду вопросов международного и регионального взаимодействия.


 
Количество просмотров:
116
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.