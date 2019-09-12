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Экономика
Правительство утвердило надбавки медработникам за ночные дежурства
12.09.2019

За ночные дежурства врачам в Молдове теперь будут начислять надбавку к зарплате.

Вчера, 11 сентября, правительство утвердило соответствующий законопроект, который затронет работников государственных медико-санитарных учреждений. По словам министра здравоохранения, труда и соцзащиты Аллы Немеренко, доплата предусмотрена для медицинского и немедицинского персонала и коснется сотрудников системы, которые, согласно рабочему графику, трудятся с 10-ти вечера до 6-ти утра. Размер надбавки составит от 190 до 1000 леев, в зависимости от сложности работы, медицинского профиля, а также уровня медучреждения. По мнению министра, данная инициатива позволит решить проблему нехватки врачей в больницах.

- В службе догоспитальной неотложной помощи (скорой помощи) у нас много бригад без врачей, в последнее время дошло до того, что в бригадах нет и медсестер, то есть, медицинского персонала. Это стало причиной переутомлений, профессионального выгорания в некоторых профессиях. В медицинской системе необходимо увеличивать зарплату не так, как это делалось до сих пор – только на 100, только на 200 леев, это абсолютно незначительные цифры, - заявила Алла Немеренко.

Кабинет министров также утвердил проект о предоставлении финансирования для покупки или ремонта жилья пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.   Постановление предусматривает право на получение единовременной выплаты в размере от 12,5 до 82 тысяч леев в зависимости от категории получателей. На помощь могут рассчитывать участники ликвидации последствий Чернобыльской аварии и члены семей погибших ликвидаторов.

На заседании также были утверждены списки студентов-обладателей почетных и президентских стипендий в 2019-2020 учебном году. Президентскую стипендию получат 15 человек – для студентов вузов она составит 1 385 леев, а для учащихся профтехучилищ – 1075 леев. Еще 12 студентов будут получать республиканскую стипендию в размере 1525 леев.


 
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