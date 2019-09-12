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Здоровье
В Молдове стартует выплата пособий по временной нетрудоспособности по новым правилам
12.09.2019

Первый платёжный перевод пособий по временной нетрудоспособности будет произведен 18 сентября текущего года.

Об этом говорится в пресс-релизе Национальной кассы социального страхования (НКСС), опубликованном сегодня, 11 сентября. Для получения пособия по временной нетрудоспособности посредством платёжной карты получатель должен подать заявление на имя работодателя. Если же у получателя имеется социальная карта (для получения пособий для семей с детьми, пенсий, иных пособий), то деньги будут перечисляться на социальную карту. В случае отсутствия у получателя пособия платёжной или социальной карты, его можно будет получить в любом почтовом отделении.

Как отметили в Национальной кассе социального страхования, чтобы обеспечить выплату этих пособий на основании данных, поступающих от Портала листков нетрудоспособности, специалисты НКСС работают сверхурочно и по выходным.

Новые правила начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности начали применяться с 1 июля этого года. Пособие на первые пять дней отпуска по болезни при обычных заболеваниях или несчастных случаях, не связанных с работой, рассчитывается и выплачивается работодателем на основании оригинала больничного листа, но не более 15 дней суммарно за один календарный год.

Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, назначение, расчёт и выплату пособий осуществляет НКСС за счёт бюджета государственного социального страхования.


 
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