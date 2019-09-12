Тревожная статистика: За летний период задержано более 1400 пьяных водителей

Более 1400 водителей оштрафованы за вождение в нетрезвом виде за три летних месяца этого года, сообщает Национальная патрульная инспекция. Свыше тысячи из них были пойманы в состоянии сильного алкогольного опьянения.

С июня по август зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных пьяными водителями. В результате этих ДТП погибли восемь человек, 55 получили ранения.

Наибольшее число пойманных в нетрезвом виде - водители в возрасте от 31 года до 64 лет.