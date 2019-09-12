«Если не изменить своего отношения, то смрад будет исходить не только от рек, но и от всех правительственных зданий»

Генеральный секретарь Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Александр Фетеску утверждает, что в обществе в настоящее время обсуждаются две темы: политика и окружающая среда, сообщает Трибуна.

«Судя по сообщениям в соцсетях, темы две – политика и окружающая среда (или смрад в Кишиневе). Что сказать? Наша окружающая среда загрязняется изо дня в день, потому что мы используем слишком много одноразовых предметов. В политике то же самое. Окружающая среда загрязняется оппортунистами.

В обоих случаях речь идет о человеческой беспечности. Если мы не изменим своего отношения, то скоро смрад будет исходить не только от рек, но и от всех правительственных зданий. P.S. В отличие от предметов, о запахе которых предупреждает упаковка, с людьми все гораздо сложнее», – пишет Фетеску в социальной сети.

Aндриана Кептине