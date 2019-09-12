Общество Прогноз погоды в Молдове на 12 сентября 2019: Еще по-летнему тепло Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 12 сентября. Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 12 сентября: на всей территории республики сохранится ясная погода. В столице температура днем составит +26...+29 градусов, ночью +11...+14. На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +25...+28 градусов днем и +10...+13 ночью. На юге Молдовы температура воздуха составит +27...+30 градусов днем и +12...+15 ночью. Атмосферное давление - повышенное. Ветер северо- восточный- 2-7 м/с.

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