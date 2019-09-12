От предстоящего визита Майи Санду в Москву не следует ожидать многого

Политолог Игорь Волницкий считает, что от предстоящего визита в Москву премьер-министра Майи Санду не должно быть больших ожиданий. Самым большим достижением будет сам факт того, что этот визит состоится. В то же время депутат-социалист Богдан Цырдя утверждает, что визит премьер-министра в Москву упрочит положительные результаты, достигнутые в отношениях с Российской Федерацией. Депутат от Партии действия и солидарности Оазу Нантой считает, что диалог между Россией и Республикой Молдова должен основываться на взаимном уважении, передаёт IPN.

„Следует учитывать, что внешняя политика, будь то отношения с США, Россией, Украиной, Румынией, должна основываться на взаимном уважении и доверии. Если этих двух факторов не будет, то любая внешняя политика просто-напросто не принесёт ожидаемого результата”, - отметил Игорь Волницкий в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova.

Депутат от Партии действия и солидарности Оазу Нантой считает, что диалог с Российской Федерацией необходим для решения проблем на основе взаимного уважения и уважения интересов. По его мнению, Россия и Запад устали от постоянного противостояния друг другу и опробуют различные сценарии на базе Республики Молдова. Парламентарий относится без особого оптимизма к заявлениям России о ликвидации боеприпасов на территории приднестровского региона, потому что, по его словам, подобные дискуссии уже имели место ранее, но завершились безрезультатно.

Депутат от ПСРМ Богдан Цырдя считает, что визит Майи Санду в Москву упрочит положительные результаты, достигнутые в отношениях с Российской Федерацией. Парламентарий упомянул о цене на газ, поставляемый Россией Республике Молдова, о доступе на российский рынок для ряда предприятий, о социальной защите молдавских мигрантов. „Мы входим в нормальное русло. В том смысле, что мы стараемся поддерживать нормальные стратегические отношения с нашими основными партнёрами.

Как минимум, начала работать межпарламентская комиссия. Кроме того, у нас больше нет случаев высылки журналистов и дипломатов, как и случаев объявления людей персонами нон-грата”, - пояснил Богдан Цырдя. Депутат надеется, что результат визита премьер-министра Майи Санду в Москву будет самым положительным, поскольку она представляет исполнительную власть и держит в руках все реальные рычаги власти.