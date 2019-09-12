Совет Европы: Молдова должна повысить эффективность национальной системы конфискации и возвращения имущества, полученного путем мошенничества

MONEYVAL, орган по борьбе с отмыванием денег Совета Европы призывает молдавские власти в полной мере и равномерно использовать законодательную базу по борьбе с отмыванием денег и конфискацией имущества, полученного путем мошенничества. Запрос содержится в отчете учреждения, цитируемом IPN.

В докладе отмечается, что Молдова сталкивается с различными рисками отмывания денег, которые происходят в стране в значительной степени из-за коррупции, уклонения от уплаты налогов и контрабанды, а также из-за торговли наркотиками и людьми в случае преступлений на международном уровне. MONEYVAL делает вывод о том, что, хотя Национальная оценка рисков 2017 года не исследует отдельно риски, связанные с организованными преступными группировками, некоммерческими организациями и всеми аспектами финансирования терроризма, она является довольно всеобъемлющей и охватывает широкий круг вопросов.

В докладе упоминаются „российский ландромат” и „кража миллиарда” (так называемые Global Laundromat и Bank Fraud), идентифицированные молдавскими властями и приведшие к увеличению количества осуждений. Но хотя в области отмывания денег проводится широкий спектр расследований и действий, в том числе с иностранными субъектами и специальными методами расследования, лишь небольшое количество расследований привело к следственным действиям, отмечается в отчете.

Среди достижений отмечается, что молдавские власти приняли и внедрили ряд стратегических документов, а это свидетельствует о том, что лишение правонарушителей имущества, полученного путем мошенничества, является целью политик. Тем не менее, показатели количества и стоимости изъятых активов остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам преступности, генерирующей доходы в стране.

Наконец, MONEYVAL считает, что Молдова имеет прочную правовую и процессуальную основу для обмена информацией с иностранными партнерами комплексно, активно и целесообразно, как по требованию, так и спонтанно. Молдова активно ищет, отмечают авторы доклада, международное сотрудничество со стороны других государств, что привело к осуждениям и конфискации полученного преступным путем имущества.

Констатируя эти результаты, MONEYVAL решил применить улучшенную процедуру мониторинга и пригласил Молдову представить отчет в 2021 году.