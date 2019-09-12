Игорь Додон: Необходимо предусмотреть в законе возможность отзыва генпрокурора с должности

Президент Игорь Додон считает, что в рамках реформы юстиции, которую готовит правительство, должны быть предусмотрены чёткие критерии того, как можно осуществить отзыв генерального прокурора с должности при наличии такой необходимости. Игорь Додон отметил в эфире передачи „Secretele puterii” на телеканале Jurnal TV, что до сих пор законных рычагов для этой процедуры не было, передаёт IPN.

„Сейчас, если мы проводим эту реформу, то необходимо очень чётко предусмотреть, каковы рычаги, основания, процедура отзыва. Не должно быть так, что если он назначен на всю жизнь, то может делать всё, что пожелает”, - заявил президент.

По словам президента, после того, как будет принята реформа прокуратуры и поправки, предложенные для второго чтения в парламенте, может быть подписано Соглашение о сотрудничестве между Партией социалистов и блоком ACUM, на основании которого можно будет управлять страной далее. „Если в блоке ACUM считают, что они больше не могут находиться в коалиции с ПСРМ, то это их право. Я выступаю за сохранение этой власти”, - отметил глава государства.

По мнению президента, правящая коалиция должна продолжить свою работу в нынешнем составе, но Игорь Додон говорит, что если партнёры из блока ACUM решат, что её следует прекратить, то так и будет. „Я считаю, что эта власть должна продержаться ещё какое-то время, и мы будем оказывать ей поддержку. Хотя у меня имеются очень большие вопросы к очень многим министерствам”, - отметил Игорь Додон.

Кроме того, глава государства говорит, что на следующей неделе он намерен выступить на пленарном заседании парламента с „искренним посланием”, но не уточнил, о чём именно он будет говорить.

Игорь Додон сообщил, что на ближайшее время у него запланирован визит в Соединённые Штаты Америки, где он может встретиться и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе этой встречи, скорее всего, он поднимет и вопрос о задержании турецких учителей и их передаче властям Турции.