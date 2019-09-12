Кирилл Габурич о "Air Moldova": Приватизация была единственным решением...

В основе решения 2018 года о приватизации компании "Air Moldova" было катастрофическое финансовое состояние компании. Это был единственный способ спасти ее от банкротства. С таким заявлением выступил бывший министр экономики Кирилл Габурич во время слушаний парламентской комиссии по расследованию приватизации в период с 2013 по 2019 год.

"Действовать надо было оперативно, в противном случае компанию ждало банкротство. Компания-инвестор взяла на себя обязательства погасить долги. На тот момент это был выход из положения", - отметил бывший министр экономики Кирилл Габурич.

На многие вопросы Габурич ответить не смог, сославшись на то, что за процесс приватизации отвечало Агентство публичной собственности.

- Когда было опубликовано последнее сообщение о закупках?

- Я не могу вам сказать.

- Каким образом был проведен мониторинг обязательств? Кто должен был проводить мониторинг? Кто, я спрашиваю? Я задаю вопросы.

- Контракт подписало Агентство публичной собственности. Там были должны этим заниматься.

Бывший госсекретарь министерства юстиции Николае Ешану отметил, что срок для подачи заявок на приватизацию был коротким, но законным.

"Мы говорим, законным был этот срок или нет? На мой взгляд, все было в рамках закона, но, к сожалению, срок определен слишком короткий, чтобы представить достойное предложение", - заявил экс-госсекретарь министерства юстиции Николай Ешану.

Председатель следственной комиссии Игорь Мунтяну сообщил, что на слушания были приглашены и представители компаний, которые приватизировали "Air Moldova", однако обращение было проигнорировано. В этой связи Мунтяну обратился за помощью в министерство внутренних дел.

Между тем юристы на просьбу нашего канала прокомментировать ситуацию подчеркнули, что законной процедуры принудительного привода на слушаниях в парламентских следственных комиссиях не существует, поскольку они не являются органами уголовного преследования.

"В условиях когда компании, получившие контроль над "Air Moldova", отказываются прислать своих представителей или сменили адреса, а некоторые заказные письма вернулись с пометкой "Выбыл" и часть корреспонденции не дошла, я проинформировал министерство внутренних дел о том, что на следующей неделе нам нужны эти свидетели", - подчеркнул председатель парламентской следственной комиссии Игорь Мунтяну.

Члены следственной комиссии хотели задать вопросы и бывшему премьер-министру Павлу Филипу, но он не явился на слушания. На прошлой неделе Филип отправил депутатам письмо, в котором высказал свою точку зрения по этому вопросу.

Окончательный отчет следственной комиссии будет представлен на пленарном заседании парламента в середине сентября.

Государственная компания "Air Moldova” была выставлена для приватизации осенью прошлого года. Покупателем оказалась компания, основанная группой инвесторов, а наибольшая доля - в размере 49% - принадлежит частной румынской авиакомпании "Blue Air", центральный офис которой находится в Бухаресте. Стоимость сделки о купле-продаже превысила 1 миллиард 200 миллионов леев, 50 миллионов из которых были переведены в государственный бюджет, остальная сумма составила долги компании "Air Moldova", которые инвестор обязался выплатить.