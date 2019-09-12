СПДОР: Инструкции к лекарствам должны быть на румынском и русском языках

Инструкции по применению лекарств должны быть не только на румынском, но и на русском языке. Такое решение вынес Совет по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства. Основанием для него стало обращение гражданина Молдовы, который пожаловался на то, что инструкции к медикаментам отпечатаны только на одном языке.

"Сейчас указывается, что медикаменты должны сопровождаться инструкциями на государственном языке или на государственном и русском языках. Это "или" надо убрать, чтобы обеспечить равный доступ всем гражданам, которые живут на территории Молдовы", - подчеркнул председатель Совета по предупреждению дискриминации Ян Фельдман.

Совет по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства отмечает, что отсутствие инструкций на русском языке ущемляет право на защиту здоровья одной языковой группы. Более того, русский является официальным языком в двух административно-территориальных единицах. На вопрос журналистов о каких территориальных единицах идет речь, председатель Совета назвал Гагаузию и приднестровский регион.

"Есть молдавский закон, речь не идет о том что думает кто-то в Приднестровье. Существует законодательство Молдовы и в нем прописано, что на левом берегу Днестра официальными языками являются молдавский с латинской графикой, русский и украинский", - отметил Ян Фельдман.

Согласно решению Совета, Минздрав должен начать процесс внесения поправок в законодательство с тем, чтобы инструкции по применению лекарств впредь печатали на двух языках. Глава министерства Алла Немеренко по традиции отказалась говорить с журналистами Publika TV.

Телеканал Publika TV отправил в Минздрав письменный запрос по этой теме, но ответа пока не поступило. В Ассоциации фармацевтов Молдовы ответили, что заняты другими делами и времени на интервью у них нет. По закону у Минздрава 30 дней, чтобы опротестовать решения Совета. Если этого не произойдет, министерство будет обязано представить правительству поправки в законодательство.