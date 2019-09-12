В столице планируют отремонтировать 300 остановок общественного транспорта

Около 300 остановок общественного транспорта в столице будут отремонтированы. Этот вопрос обсудили врио мэра Кишинева Адриан Талмач и представитель предприятия, в ведении которого находятся объекты муниципальной собственности.

Администратор предприятия заявил, что компания преодолела период несостоятельности и возобновила свое обязательство по содержанию остановок общественного транспорта, которые были благоустроены 12 лет назад взамен на размещение рекламных щитов. В то же время экономический агент потребовал участия властей в предотвращении случаев повреждения отремонтированных объектов.

Работы по восстановлению остановок общественного транспорта начались в апреле текущего года. Ежемесячно будут ремонтироваться по 10 остановок. По данным столичной мэрии, до настоящего времени было отремонтировано 42 остановки на главных улицах города, сообщает moldpress.

Исполняющий обязанности мэра потребовал представить график работ по ремонту остановок. Градоначальник также предложил создать рабочую группу, состоящую из представителей профильных муниципальных служб и экономического агента, для оказания поддержки в целях ускорения работы по запланированным объектам.

С 2007 года отечественное предприятие обязалось инвестировать 2,5 млн. евро в обустройство 302 остановок общественного транспорта столицы на основе государственно-частного партнерства с мэрией Кишинева. Экономический агент должен был обустроить и содержать объекты взамен на размещение рекламных щитов на остановках.

В настоящее время ряд остановок находится в плачевном состоянии, к недовольству жителей столицы. Такая ситуация сложилась после того, как компания, которая должна была содержать остановки, вступила в процесс признания несостоятельности.