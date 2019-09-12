Власти Приднестровья объяснили, почему за посты в интернете жители региона получают реальные сроки

Если бы эти правила действовали в Молдове, то половина Кишинева уже была бы за решеткой.

Молдавские СМИ бьют тревогу: в Приднестровье пользовательница социальной сети сообщила, что ее подругу-пенсионерку арестовали силовые структуры ПМР за критику власти в социальной сети. Женщина удерживается с начала августа в изоляторе. Прокуратура и органы полиции региона никак этот случай не комментируют и не позволяют родственникам связаться с женщиной.

Между тем, подобное происходит в Левобережье не впервые. В 2017 году создатель фильма «Шериф: иллюзия обмана» Вячеслав Шилькер получил реальных пять лет тюрьмы. Тогда нам удалось получить по этому поводу комментарий министра МВД Приднестровья Руслана Мовы. Публикуем его сегодня, так как он, как нам кажется, раскрывает психологию и именно такую причину действий тираспольских силовиков.

Министр МВД Приднестровья Руслан Мова

- Не слишком ли сурово — пять лет за фильм на YouTube?

- Учитывая, что это лицо было ранее судимо, наверное, нет. Я не позволяю себя оклеветать и сплю спокойно. Кто позволяет себе это делать, пусть знает, что рано или поздно, но за это придется нести ответственность. Если бы я не занимал пост министра, возможно, я по-другому бы поступил по отношению к гражданину, оклеветавшему меня.

Но я — должностное лицо и хочу, чтобы все точки над «i» были расставлены. Я слишком долго работаю в органах МВД, не на штабных должностях. Знаю, как зарабатывается авторитет и не позволю кому-то усомниться в моей честности и порядочности! Не хочу, чтобы члены моей семьи смотрели на меня косо. Не хочу, чтобы мои коллеги и подчиненные усомнились в моей честности. Я это делаю через суд и по закону. Меня ведь обвинили не в мелком хищении, а в тяжком преступлении, от этого зависит мера наказания. Те поступки, которые я совершаю, взвешены. И обязательно добьюсь того, чтобы оставшиеся создатели этого фильма понесли заслуженное наказание!

От редакции

Добавим только, что если бы эти правила действовали в Молдове, то половина Кишинева уже была бы за решеткой. А вторая половина, на всякий случай, сушила бы сухари.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ