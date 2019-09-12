На картинке - красивей: На что идут семьи и жители Молдовы, чтобы поесть в ресторане на халяву...

Ушлые посетители обманывают рестораны регулярно, каждый раз придумывая все новые схемы обмана.

Наши люди, конечно, любят хорошо и вкусно поесть и выпить, но еще больше они любят отдыхать в кафе и ресторанах за чужой счет. Хорошо, если в их окружении есть добродушный простачок, которого развести на бесплатный ленч не составит труда, и который готов щедро и неоднократно платить в общепите за всю компанию. Но, как правило, на всех простачков не хватает, да и рано или поздно у любого добродушного простачка открываются глаза...и наступает момент икс, когда по счетам в ресторане приходится платить самому. В этом случае любители оттянуться в кафе «пе дежяба» не впадают в уныние, а мастерски разводят не простофиль, в уже рестораны. Некоторые настолько втягиваются в процесс, что уже не могут остановиться, превращая обман в хобби.

Чтобы выяснить на что готовы посетители, чтобы бесплатно поесть в ресторане мы поговорили с администратором одного из столичных ресторанов. По ее просьбе имя и названия заведения указывать не будем.

Подбрасывают волосы, стекло в тарелки

«В рестораном бизнесе работаю более 15 лет и могу сказать. За это время накопилось, можно сказать, целое портфолио с курьезами. В последнее время посетители пополняют арсенал новыми схемами. В то же время и классика жанра не теряет актуальности. Волосы и стекло в тарелке - стандартные уловки, которые используют «минеры», чтобы не платить по сей день», поделилась Галина, администратор столичного ресторана.

«Как-то стали к нам в обед приходить две девушки. Заказывали бизнес-ланч. В первый раз поели, не было ни претензий, ни недовольства. Второй их визит к нам закончился скандалом. В салате оказался волос. Начали скандалить, грозились судебным разбирательством. В качестве извинений предложили им не оплачивать счет и заменить салат. С тех пор началось! Каждый раз им попадались то волосы в блюде, то кусочек стекла, то бусина. Каждый раз они уходили не оплатив счет. У других посетителей, которые обедали в то же время, что и девушки, никаких проблем с блюдами не возникало.

Ни один волос не упадет в тарелку. Фото: кадр из фильма "Кухня"

В какой-то момент мы предложили девушкам заменить блюда, отказав предоставить бизнес-ланч за счет заведения. Девушки, вновь принялись угрожать проверками. Это стало напоминать цирк. И только когда я сказала, что мы видим как часто они к нам заходят, и заметили определенную закономерность в их поведение. Девушки согласились на замену блюд, оплатили счет и с тех самых пор больше у нас не появлялись».

«Кстати, имейте в виду, что все больше ресторанов при приеме на работу девушек выдвигают особые условия, например, берут только девушек скрепкими здоровыми волосами, чтобы в блюда не сыпались. Еще на этапе собеседования, проверяют – дергают за волосы. Так что схема может провалиться, особенно если в зале камеры», - подметила администратор.

Съедают, а потом вопят, что невкусно

«Банальная ситуация и типичная уловка – не понравилось блюдо, не буду платить. Только наши люди забывают, что, во-первых, вкус - дело субъективное, во-вторых, это не причина не платить за него, в - третьих, существуют объективные недостатки блюда, из-за которых вам его могут заменить. Например, если вы заказали бургер и нашли в нем перчик халапеньо, тогда смело можете требовать заменить блюдо. Или же мясо пережарено или, наоборот, недожарено», - отмечает Галина.

Как? Не понраыилось блюдо? Не может быть! Фото: кадр из фильма "Кухня"

«Но бывают весьма курьезные и довольно нелепые случаи. Помню, как-то пришла к нам компания молодых людей, заказали стейки средней прожарки с гарниром. Практически доели блюдо, а потом устроили истерику, отказавшись платить, поскольку блюдо было невкусным.

К таким посетителям, у меня сразу два вопроса возникает, неужели потребовалось доесть блюдо, чтобы понять, что оно вам не нравится? И второй – в магазине, когда вы покупатет вино, выпиваете дома, вы тоже ломитесь обратно и пытаетесь вернуть за него деньги, потому что оно вам не понравилось?

Откровенно говоря, это уже попахивает потребительским терроризмом»

Не платят из-за не оправданных ожиданий

«Не знаю, если вы обращали внимание, но в дорогих ресторанах никогда в меню вы не найдете картинок. Указано только название блюда, граммаж и ингредиенты. И это вполне логично, потому что картинку, обработанную в фотошопе (картинки обрабатывают все заведения, не обольщайтесь) повторить не получится даже при очень большом желании, она — постановочная, а вам несут скажем так «живое» свежеприготовленное блюдо».

Когда в очередной раз вернули блюдо. Фото: кадр из фильма "Кухня"

«Когда я работала в другом ресторане, классом чуть ниже, чем нынешний, к нам пришла небольшая компания. Среди них был иностранец, кажется американец, точно уже не припомню. К моему большому удивлению для иностранца заказали блюдо не из молдавской кухни, а медальоны из свинины с лесными грибами. Когда подали готовое блюдо, американец, устроил скандал, мол, блюдо не соответствует картинке, что из-за неоправданных ожиданий у него испорчен вечер и т.д. Предложили заменить. Отказался. Предложили в подарок десерт – согласился. Думали, конфликт исчерпан. Но нет. Счет иностранец отказывался оплачивать, опять же из-за неоправданных ожиданий, даже гневный пост накатал в соцсети. Отпустили от греха подальше восвояси из ресторана.

Но на этом история не закончилась. Через несколько дней пришла эта же компания, и только без иностранца и попыталась устроить такой же террор»

Шантажируют липовыми отравлениями

«Еще одна история. Нам в фейсбуке как-то написала девушка, что намерена с нами судиться, поскольку она отравилась морепродуктами в нашем ресторане. И заставить передумать ее может только денежная компенсация в размере 15 000 леев. Начали выяснять. Оказалось что в нашем ресторане она ужинала четыре дня назад, а симптомы отравления проявились только сейчас», - рассказала Галина.

«К сожалению, девушка не учла, что симптомы пищевого отравления морепродуктами появляются через 1–2 часа, а не через четыре дня. К тому же мы, в нашем ресторане, всегда, во-первых, проверяем чек сочетаемость продуктов, потому что бывали и такие случае, когда гости если устрицы, запивая молочным шейком, к примеру. В данном случае, нашей вины нет. Во-вторых, требуем справку от врача»

Когда достал клиент, воображение рисует самые смелые картины. Фото: кадр из фильма "Кухня"

«А еще очень часто из ресторанов воруют перечницы и солонки, пепельницы, стопки и даже меню. Особенно мне трудно понять зачем человеку меню ресторана дома? А вот недавно одна парочка, которая ужинала у нас украла со стола свечи с подсвечником. Заметил официант, сказал мне... Пришлось разбираться»

От редакции

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