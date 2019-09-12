В ожидании сильного толчка: Молдове грозит землетрясение силой выше 7 баллов

Геофизики утверждают, что в столице может повториться катастрофа 1986 года.

Молдова должна быть готова к землетрясениям силой более 7 баллов по шкале Рихтера и должна принять меры для предотвращения возможных потерь, предупреждают сейсмологии, собравшиеся в международной сейсмологической школе, которая проходит в Кишиневе с 9 по 13 сентября.

Порядка 100 специалистов из нескольких стран принимают участие в этом мероприятии, организованном Геофизической службой Академии наук Российской Федерации при поддержке Академии наук Молдовы.

«Землетрясения, которые периодически происходят в зоне Вранча в Румынии, ощущаются также в Республике Молдова, имеют нормальную периодичность, однако мы должны быть готовы к землетрясению, сила которого превысит 7 баллов по шкале Рихтера», - отмечает Богдан Греку, геофизик из Института физики земли (Румыния).

« Пока не наблюдается ничего необычного. В зоне Вранче регулярно происходят небольшие землетрясения, но ожидаются и сильные землетрясения. Никто не может сделать точный прогноз, когда это случится. Тем не менее, мы можем быть уверены, что в будущем произойдут землетрясения силой более 7 баллов, которые затронут важные районы в Румынии, Болгарии и Республике Молдова, как это было в 1986 году, что довольно сильно сказалось на Кишиневе», – предупредил Богдан Греку.

В Молдове необходимы периодические действия антисейсмического характера, чтобы в случае сильных землетрясений, которые можно предвидеть в этом районе, предотвратить, насколько возможно, больший ущерб.

Руководитель Единого федерального центра геофизической службы Российской академии наук, академик Алексей Маловичко рекомендует, помимо мероприятий по испытанию и консолидации конструкций, увеличить количество измерительных станций, чтобы более точно определить уровень сейсмической опасности.

НИКИТА ЗВЕРЕВ