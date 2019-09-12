Проект ликвидации боеприпасов в Кобасне может быть только международным

Уничтожение или ликвидация боеприпасов в приднестровском регионе, в той или иной степени, не должно быть двусторонним проектом между Республикой Молдова и Россией или трехсторонним проектом между Кишиневом, Тирасполем и Россией, считает политический аналитик Владимир Сокор из американского Фонда Джеймстаун. По его мнению, Россия может воспользоваться процессом ликвидации боеприпасов, чтобы принести дополнительный персонал и военную технику в Приднестровский регион под предлогом того, что эти силы будут работать над ликвидацией боеприпасов.

„Более того, эти дополнительные силы и российская военная техника должны быть доставлены по территории Украины, и я сомневаюсь, что Украина позволит этот транзит, который Россия может интерпретировать по-своему, извратить его и использовать против Украины, и против Республики Молдова. Поэтому проект ликвидации боеприпасов в Кобасне может быть не более чем международным, и, когда я говорю на международном уровне, я не имею в виду ОБСЕ, потому что ОБСЕ находится под влиянием России, я имею в виду в первую очередь Соединенные Штаты и крупные державы Западной Европы, которые могли бы сотрудничать с Россией для ликвидации боеприпасов”,- заявил Владимир Сокор в интервью радиостанции Europa Liberă, цитируемом IPN.

По его мнению, ОБСЕ играла определенную роль и готова была играть ее до 2003-2004 годов, когда Россия приостановила процесс эвакуации или ликвидации боеприпасов из Кобасны в ответ на отказ Республики Молдова от „Меморандума Козака”.

Если ОБСЕ разработала бы собственный проект для боеприпасов в Кобасне, то он должен быть одобрен внутри ОБСЕ Россией, имеющей право вето. Поэтому, по мнению аналитика, любой проект может проходить через ОБСЕ, но только в том случае, если этот проект принадлежит крупной державе, такой как Соединенные Штаты, проект, составленный без участия России.

На пресс-конференции в Москве вместе с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потребовалось бы около полутора лет, чтобы подготовить утилизацию боеприпасов из приднестровского региона. По его словам, российская сторона передала молдавской стороне предложения по техническим аспектам подготовки процесса утилизации. Российский чиновник добавил, что все процессы должны состояться в строгом соответствии со стандартами безопасности российской армии, с участием российских специалистов и оборудования.

На складе в Кобасне, находящемся в ведении оперативной группы российских войск с левого берега Днестра, хранятся около 20 тыс. тонн боеприпасов, многие из которых относятся еще к периоду Второй мировой войны. Кишинев и другие члены формата 5+2 неоднократно требовали международной проверки на складе боеприпасов в Кобасне, которая, однако, всегда была отклонена российской стороной.

*Кобасне - следует понимать, как Колбасное