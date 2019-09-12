Пожар уничтожил все – многодетная мать-одиночка осталась с детьми на улице

В селе Хэнэсений-Ной района Леова пожар уничтожил все, что было у матери-одиночки с четырьмя детьми.

Около 17:00 на пульт местной пожарной службы поступил звонок о пожаре в селе, которое находится чуть более 10 км от районного центра.

Прибывший на место экипаж не допустил распространения пожара и потушил разбушевавшийся огонь. По предварительной версии причиной возгорания могли стать неполадки в устаревшей электрической проводке.

По счастью, никто не пострадал. Но теперь мать-одиночка Глоабэ Валентина и четверо ее детей оказались на улице и без самого необходимого перед самым началом холодного сезона. Женщина в полном отчаянии от безысходности ситуации.

Теперь женщине и ее детям, у которых почти не осталось родственников в деревне, придется уповать на помощь примэрии села Хэнэсений-Ной и доброту соседей, так как пожар уничтожил фактически все, вплоть до одежды и обуви.

Ред.: Мы связались с примэрией. Нам подтвердили - вчера ближе к вечеру произошел пожар

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Контакты ПРИМЭРИЯ КОМ. ХЭНЭСЕНИЙ НОЙ Хэнэшений Ной :