Богдан Цырдя прокомментировал «вой придворных журналистов»

Депутат ПСРМ и известный политолог Богдан Цырдя отметил, что против Партии социалистов Молдовы ведется полномасштабная информационная война.

Об этом он написал в публикации на своей личной странице в соцсети Facebook.

- Не прошло и двух недель после прихода новой власти, как десятки партий, специально обученных аналитиков и придворных журналистов начали выть!

«Ничего не изменилось! Новая власть даже хуже, чем власть Плахотнюка!» - Ничего себе! Господа, вы в своем уме?

А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого отняли собственность, как у Транги, Цоп итд? Одного! Назовите хоть одного политзаключенного новой власти! Кто? Болбочану? Освободили! Петик? Тоже на свободе! Григорчук, ударивший по фейсу Сережу Сырбу? Тоже гуляет!

А хоть одного предприятие, которое приватизировали за бесценок, можете назвать? Как продали табачку за 8 млн евро, Air Moldova за 50 млн леев, Farmaco, UNIC, "Виброприбор", Tracom - задаром, и так далее…

А одну крупную кражу при новой власти можете назвать? Типа кражи миллиарда, BEM, аэропорта?

А хоть одну схему, которую бы замутил кто-то из нынешних чиновников или министров? Конкретно. К примеру, чиновник Х продал, как Анатолий Шалару, 3 ракетных комплекса Нева 125 СМ за 600.000 долларов, то есть в пять раз дешевле их реальной цены?

Или чиновник У, который хочет, как и Дорин Киртоакэ, отдать в концессию все парковки города на 25 лет с ущербом стране в 1 млрд леев?Так спрашиваю еще раз: хоть одну схему можете назвать?!

А хоть один политик был ликвидирован новой властью? Как Бутмалай, к примеру…

Вы хотите к этому вернуться? Плахотнюк тоже...Ах да - и плахотролли! – написал Богдан Цырдя.