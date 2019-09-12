Эксклюзив «Блокнота»: Когда появится такси Uber в Молдове?

Представитель Uber ответил на вопросы журналиста «Блокнота Молдовы» о планах компании по вхождению на молдавский рынок.

«Блокнот Молдовы» решил поинтересоваться у головного офиса сервиса Uber о планах в отношении Молдовы. В ответ на наш запрос компания представила ответ.

- Как вы знаете, у нас большие планы по расширению территории, где мы предоставляем услуги Uber, особенно в Восточном регионе. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Европы получили доступ к качественному сервису нашей компании. К сожалению, у нас пока нет планов по поводу Молдовы. Но как только у нас будет ясная картина того, как появиться в Молдове, мы обязательно объявим об этом во всеуслышание, - ответила менеджер департамента коммуникаций Uber Джули Робинсон-Чентела изданию «Блокнот Молдовы».