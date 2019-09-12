Совет Европы настаивает на конфискации роскошных особняков и автомобилей у чиновников, не сумевших доказать источники доходов

Совет Европы требует от нового правительства решительных мер по вопросу незаконного обогащения государственных чиновников.

Об этом стало известно из рапорта Комиссии экспертов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), опубликованного 11 сентября. Этот орган занимается перманентным мониторингом ситуации, а также отслеживает внедрение самых последних технологий в борьбе с отмыванием денег в Европе и финансовой помощью террористическим формированиям.

Эксперты признали Молдову высокой зоной риска по отмыванию денег и финансированию терроризма по таким причинам:

- в республике процветает наркотрафик,

- высокая степень коррупции на всех уровнях государственных структур,

- нередко становится известным о случаях торговли людьми,

- большое количество граждан уклоняется от уплаты налогов,

- в республике контрабанда занимает довольно большую долю бизнеса.

Из-за того, что большая часть граждан республики предпочитает обходиться наличными деньгами, очень сложно отследить куда, каким образом и к кому уходят деньги. Это в свою очередь, создает прекрасные условия для процветания незаконной деятельности, таких как, к примеру, отмывание денег.

Опубликованный доклад содержит максимальной полный анализ существующей ситуации в Молдове, и один из основных акцентов – незаконное обогащение государственных чиновников в нашей стране.

В качестве примера в докладе упоминается, что в двух самых громких преступлениях за последние годы – «Глобальный ландромат» и «Банковская афера», вследствие которой был украден миллиард, фигурируют государственные чиновники на самых высоких постах.

Впоследствии с помощью этих или других государственных чиновников высокого ранга, криминальными группами были предприняты и улажены все меры по сокрытию виновных в вышеупомянутых преступлениях. Также благодаря государственным служащим, включая из законодательной власти и правоохранительных органов Республики Молдова, преступникам долгое время удавалось избегать наказания.

Таким образом Совет Европы требует от нового правительства Молдовы самых решительных мер по борьбе с коррупцией, особенно в рядах государственных служащих.

У нового правительства в руках есть все необходимые инструменты для выявления коррумпированных чиновников, нахождения незаконно добытых денег в особо крупных размерах, а также для выявления всего имущества, добытого незаконным путем – включая недвижимое имущество на территории Молдовы и за рубежом, бизнес, или банковские счета.

В качестве рекомендации, MONEYVAL и Совет Европы советуют новому правительству призвать к ответу государственных чиновников, которые не смогут должным образом обосновать обогащение, будучи на государственной службе.

В случае, если служащий не сможет предоставить необходимые доказательства, каким образом он сумел приобрести роскошный особняк или автомобиль, многократно превышающие его зарплату по стоимости, рекомендуется провести конфискацию в пользу государства. А сам работник должен ответить по закону за незаконное обогащение.

Автор: Отилия Липчану