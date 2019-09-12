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Транспортники вышли на акцию протеста в Кишиневе
12.09.2019

Пассажироперевозчики требуют повышения тарифов. Более 100 микроавтобусов в знак протеста припарковали их водители на центральной площади Кишинева.

Участники акции выразили недовольство тем, что министерство экономики и инфраструктуры игнорирует требования повысить тарифы с 48 банов за километр до 92 банов.

Протестующие отмечают, что в среднем они зарабатывают лишь 2000 леев в месяц, и люди среднего возраста, а также молодежь не хочет из-за такого положения вещей трудиться в данной сфере.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры официально проинформировало, что занимается рассмотрением требования транспортников, и этот диалог будет продолжен.


 
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