Попеску: Правительство не намерено предпринимать какие-либо шаги по интеграции в ЕАЭС

Правительство РМ не намерено предпринимать, какие-либо шаги в отношении интеграции в Евразийский экономический союза (ЕАЭС). Как передает "ИНФОТАГ", Об это сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на пресс-конференции в четверг по итогам недавних визитов в Россию и Украину.

"На встречах в Москве я подтвердил, что правительство не намерено утверждать какие-либо новые инициативы в отношениях с ЕАЭС. Это не предусмотрено в договоренностях относительно внешней политики, заложенных в соглашении о парламентском большинстве (состоящем из Партии социалистов и блока ACUM - "И."). И правительство не собирается изменять подходы в отношениях РМ с ЕАЭС", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о возможной отмене т.н. закона "о противодействии российской пропаганде", который предусматривает заперт на трансляцию в Молдове информационных, аналитических и военных программ российских телеканалов, Попеску сказал, что этот вопрос не обсуждается.

"Я даже теоретически не вижу того большинства в парламенте, которое проголосует за это. Закон остается действующим, правительство будет исходить из него в своих действиях", - сказал глава МИДЕИ.

Комментируя вопрос, являлся ли его визит в Москву подготовительным перед посещением Майи Санду, Попеску отметил, что, будучи в России, он "обменялся мнениями (с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - "И.") о приоритетах Молдовы и России в двусторонних отношениях".

"Теперь уже на уровне правительства РМ нам необходимо обозначить будущие шаги в данном направлении, с тем, чтобы Майя Санду могла опираться на них в ходе диалога в Москве. Наша позиция такова - не имеет смысла совершать визиты ради визитов. Посещение других стран должно способствовать решению проблем граждан Молдовы", - сказал он.

По его словам, в отношениях с Россией для Молдовы наиболее важным пунктом повестки "является возвращение торгово-экономического сотрудничества между странами к нормам, предусмотренным в договоре о Зоне свободной торговли СНГ, и в первую очередь это касается открытия доступа молдавского экспорта на российский рынок".

Процесс утилизации российских боеприпасов с истекшим сроком хранения, складированных в Колбасне, может быть осуществлен только при поддержке партнеров: США, ЕС и Украины. Как передает "ИНФОТАГ", об этом заявил в четверг на пресс-конференции по итогам визитов в Киев и Москву министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску.

"Процесс утилизации может проводиться исключительно при участии ОБСЕ и стран-партнеров Молдовы. США - остается ключевым партнером республики в процессе урегулирования приднестровского конфликта и дипломатических шагах, которые связаны с процессом утилизации боеприпасов", - сказал Попеску.

По его словам, "США, Евросоюз, Украина остаются полностью задействованными в наших усилиях для решения таких сложных вопросов".

"Процесс утилизации будет осуществляться исключительно на основании существующего формата взаимодействия внешних партнеров ("5+2" - "И."), с учетом двухсторонних отношений (РМ и РФ - "И.") и при посредничестве ОБСЕ. Потому что процесс утилизации относится не только к молдо-российким отношениям, и может быть осуществлен только с привлечением других партнеров, это призвано обеспечить отсутствие проблем в будущем", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в ходе состоявшегося накануне визита в Москву "подтвердил невозможность рассмотрения вопроса о федерализации РМ и возвращения к Меморандуму Козака" 15-ти летней давности".

Коснувшись языкового вопроса, глава МИДЕИ отметил, что "в РМ не существует проблем с русским языком".

"Это относится и к уровню бытового общения, и к работе русскоязычных СМИ, и к функционированию школ. Мы не считаем, что русский язык сталкивается с какими-либо проблемами на территории Молдовы", - сказал дипломат.