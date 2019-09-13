Apă-Canal заявил об «опасной ситуации, существующей на станции очистки сточных вод»

Apă-Canal предоставил подробную информацию о возможных источниках неприятного запаха в Кишиневе и ситуации на городских очистных сооружениях.

Согласно сообщению компании, одной из причин неприятного запаха в Кишиневе стал произведенный в июле-августе сброс несколькими экономическими агентами неочищенных стоков в централизованную канализационную сеть. В сточных водах отмечено повышенное содержание белковых веществ, используемых в основном в пищевой промышленности, а также моющих средств и фосфатов, используемых в моющих, чистящих и химических отраслях промышленности.

- Эти сбросы оказали разрушительное воздействие на культуру бактерий и микроорганизмов, которые перерабатывают сточные воды из очистных сооружений, и практически уничтожили 90-95% бактериальных культур. Таким образом, сточные воды, попавшие на станцию очистки сточных вод, не обрабатываются должным образом, что создает первый источник неприятного запаха, - говорится в сообщении Apă-Canal.

Другим источником неприятного запаха может быть осадок, последние 10 -12 лет хранящийся на территории очистных сооружений.

- После 2007 года с внесением изменений в законодательство об управлении отходами и ограничении транспортировки ила на сельскохозяйственные поля в качестве удобрения компания внедрила переходный метод хранения ила – в геотубах. Однако геотубы не обеспечивают эффективный процесс обработки осадка в качестве временного способа хранения. Через определенные промежутки времени шлам был извлечен из геотубов и хранился в специально обустроенных хранилищах, занимающих в настоящее время площадь около 3,2 га. Жара, установившаяся с конца июля, усилила процесс ферментации осадка, что обусловило усиление неприятного запаха, - говорится в пресс-релизе Apă-Canal.

Ранее профессор Молдавского госуниверситета (кафедра экологической химии), известный изобретатель в сфере пищевых и очистных технологий Виктор Ковалёв назвал одним из вероятных источников зловония в столице «геотубы», несовместимые с высокими температурами. По его словам, они используются на очистных сооружениях по авторитарному решению примэрии без необходимых испытаний.

Третьим фактором сложившегося положения компания назвала незавершенную реконструкцию очистных сооружений.

- Из объема работ на сегодняшний день выполнено только около 8% из 60%, запланированных в соответствии с Планом реализации. В этой связи существует высокая вероятность того, что этот проект не будет выполнен вовремя или даже успешно завершен, - считают в компании.

Компания Passavant Energy & Environment GmbH & Ludwig Pfeifferr Hoch - und Tiefbau GmbH & Co.KG, выполняющая эти работы нарушила все возможные сроки, как при выполнении проектных работ, так в процессе реконструкции очистных сооружений. При этом на объекте отмечается недостаточное число специалистов и рабочих.

- По результатам ознакомления с замечаниями и разъяснениями, рассмотренными Правлением, исполнительный орган потребовал следующих действий:

1. Принятие всех технических мер, необходимых для срочного решения проблемы нормального функционирования очистных сооружений, путем реабилитации и рекультивации микроорганизмов, необходимых для процесса обработки сточных вод.

2. Содействие всем уполномоченным органам (СИБ, прокуратура, Агентство по охране окружающей среды, Инспекция по охране окружающей среды, Служба государственного надзора за здоровьем населения и т. д.) с целью оказания правовой и технической поддержки для выявления экономических агентов, осуществляющих несанкционированный сброс сточных вод в канализационную систему общего пользования. Совместно с уполномоченными государственными учреждениями взыскание через суд с экономических агентов ущерба окружающей среде и Компании, в соответствии с положениями действующего законодательства в данном случае Закона 1540/1998.

3. Совместно с государственными учреждениями и академическими структурами в стране и за рубежом поиск срочных и устойчивых способов решения проблемы утилизации накопленного осадка и ила, который хранится в геотубах.

4. Представление примэрии Кишинева и муниципальному совету необходимых проектов решений по исправлению ситуации на очистных сооружениях и нормальному функционированию компании, - сообщает unimedia.info со ссылкой на Apă-Canal.