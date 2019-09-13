Кто ответит за миллионы леев, потраченные на препарат для диабетиков, который сейчас пылится на складе?

Миллионы леев потрачены впустую: закупленный на Украине биоинсулин Strim был исключен из государственного реестра лекарств.

Скандал с лекарством для диабетиков, приобретенным у украинской компании «Esculap-Farm» SRL, которая выиграла аукцион, разразился в декабре прошлого года после того, как было зафиксировано множество случаев осложнений после его приема. Стоимость заключенного с поставщиком договора на поставку этого препарата составила около 4 млн 147 тыс. леев. На эти деньги компания поставила в республику 413 850 картриджей, 13 350 перьев для инъекций Strim 100 МЕ / мл 3 мл, раствор для инъекций. По итогу, как сообщает sanatateinfo.md, государство еще осталось должно поставщику около полумиллиона леев. Пациентам было распространено только 61 200 картриджей – остальные сейчас пылятся на складе.

По утверждению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты – это не проблема, пациентам с диабетом больше не назначают STRIM, потому что «на рынке имеется альтернатива», и власти позаботились о том, чтобы больные получали необходимый инсулин без ущерба для их здоровья. Проблема в том, что государством было потрачено впустую более 174 тыс. евро, а отвечать за это некому.

Биоинсулин Strim был снят с рынка и исключен из государственного реестра лекарств на том основании, что в результате его применения были зарегистрированы побочные явления – в общей сложность 101 случай. В то же время несколько дней назад Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM) публично объявило в своем пресс-релизе, что в результате контроля качества препарата «отклонения качества не были идентифицированы». При этом подробности о зарегистрированных побочных эффектах обнародованы не были.

Между тем, компания производитель препарата, компания «Фармак» из Украины требует доступа к информации о побочных реакциях, зарегистрированных в Республике Молдова. На днях представитель фирмы заявил на пресс-конференции, что реакции могут быть исключением и, возможно, произошли из-за неправильного приема препарата или перехода от других лекарств.

Ранее Национальный центр по борьбе с коррупцией возбудил уголовное дело, в связи с которым был уволен с должности глава Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS) Иван Анточ. Также после разразивщшегося скандала подал в отставку координатор Национальной программы профилактики сахарного диабета .