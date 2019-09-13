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Экономика
Молдавские бандитки: Два кассира, мать и дочь, украли из банка, в котором работают более 100 тысяч долларов
12.09.2019

Недостачу обнаружили во время инвентаризации денег в кассах.

Двух кассиров - мать и дочь - подозревают в краже более 100 долларов из коммерческого банка, в котором они работают. Недостачу обнаружили 4 сентября, во время инвентаризации денег в кассах, сообщает unimedia.info

Информацию о краже подтвердили пресс-секретарь Инспектората полиции Наталья Стати, а также руководитель отдела по связям с общественностью банка Сорином Бэлэнелом.

В то же время размер пропавшей суммы не подтверждают ни в полиции, ни в банке.

В сообщении банка также говорится, что клиентам банка не о чем беспокоится, все вклады в безопасности, а инцидент никак не повлияет на работу банка.

По факту кражи в банке возбуждено уголовное дело. Ведется разбирательство.


 
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