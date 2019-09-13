Без света, газа и воды. Власти рассказали, в каком состоянии находится Arena Chișinău

Примерно за месяц до официальной инаугурации Arena Chișinău, на объекте нет ни газа, ни света, ни электричества ни видения. У ООО Arena Chișinău также нет средств для оплаты работникам, а даже, если в ближайшее время строительство арены будет завершено, государство не знает, что с ней делать. Даже если на арене будут проводиться мероприятия или она будет сдана в аренду, ей не удастся покрыть финансовые обязательства, взятые перед компанией- застройщиком. Об этом рассказал сегодня Евгений Морару из Агенства публичной собственности и Ион Потлон, советник минэкономики.

По словам Потлога, стоимость проекта намного превысит запланированный на стадии проектирования бюджет строительства. Кроме подключения к коммунальным услугам, не учли и не разработали технические проекты подъездных дорог к комплексу.

Как отметил Потлог, Муниципальный совет Кишинева не одобрил решение начать подключение коммуникаций. К сентябрю Chișinău Arena должны были подключить все коммуникации, но пока завершается только подключение газа. Ни электричества, ни водопроводных сетей там нет, и сейчас власти ведут переговоры с поставщиками о начале работ.

Кроме этого, как отметил Евгений Морару, еще одна проблема в том, что 69 гектаров перешли из государственного в частную сферу. Это означает, что, если государство не выполнит финансовые обязательства, этот участок приватизируют.

Поскольку у ООО Arena Chișinău нет финансовых средств вообще, государство планирует выделить деньги из бюджета, чтобы предприятие смогло управлять своей деятельностью, пока не начнет получать собственный доход.

Общая стоимость проекта строительства Arena Chișinău составляет 43 миллиона евро. Ранее объявленная дата открытия арены – 14 октября 2019 года.