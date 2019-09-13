Владимир Воронин: Кишинев может оказаться с двумя примарами

Партия коммунистов не имеет кандидата на пост примара Кишинева, но выдвинула претендентов на должность муниципальных советников. Список был представлен вчера в избирательном органе. Об этом заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4, передает IPN.

На вопрос, почему у ПКРМ нет кандидата на должность столичного градоначальника, Владимир Воронин ответил, что партии это не нужно. По его мнению, любой, кто будет избран примаром, не сможет добиться результатов, потому что, прежде всего, необходимо пересмотреть Закон о статусе муниципия Кишинев. „В нем очень много промахов, очень много проблем. Необходимо серьезно разделить полномочия примара и Кишиневского муниципального совета. И нужно, наконец, разобраться с теми населенными пунктами, которые входят в муниципий Кишинев”, - заявил политик.

Лидер ПКРМ добавил, что по этой причине партия решила больше ориентироваться на список кандидатов на должности муниципальных советников. Владимир Воронин говорит, что изначально кандидаты были внесены в список в алфавитном порядке, а во время кампании будет установлен другой порядок, в зависимости от успехов каждого из них. „Все эти люди являются членами партии”, - подчеркнул политик.

По мнению председателя ПКРМ, Кишиневский муниципальный совет должен иметь власть над примаром, а не наоборот. В то же время Владимир Воронин говорит, что муниципий Кишинев может оказаться в какой-то момент с двумя примарами. Это может произойти потому, что на предыдущих выборах лидер ППДП Андрей Нэстасе был избран примаром большинством голосов. И если Европейский суд по правам человека говорит, что решение суда о признании недействительным его мандата было неправильным, а 20 октября будет избран другой человек во главе столичной примэрии, то мы можем столкнуться с неловкой ситуацией с двумя примарами.

В то же время для примэрий и местных советов в стране еще не завершен процесс отбора кандидатов от ПКРМ.