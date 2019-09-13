Андрей Нэстасе сообщил, когда и где начнет кампанию за примэрию Кишинева

Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе сообщил, что 21 сентября, после возвращения из запланированного визита в Соединенные Штаты Америки, начнется предвыборная кампания на должность примара муниципия Кишинев. Запуск кампании состоится в столичном Зеленом театре. Об этом было объявлено в ходе передачи „În profunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

„21-го числа у меня будет запуск кандидатуры. Надеюсь, до этого мы доживем. Я надеюсь, что подам все документы вовремя и в порядке, и 21-го числа я приглашу всех сторонников города и извне быть рядом с кандидатом от Блока ACUM”, - заявил Андрей Нэстасе.

Кроме того, лидер ППДП говорит, что он обязан получить на нынешних выборах в муниципии Кишинев еще лучший результат уже в первом туре, чем на предыдущих выборах. „Я полагаюсь на доверие людей, которое у меня было, на мои поступки, на то, что я сделал до сих пор, и когда у меня была альтернатива: сидеть в парламенте, проводить в течение четырёх месяцев кампанию, я решил этого не делать. Я решил помочь в демонтаже прежнего режима”, - заявил Андрей Нэстасе.

В то же время политик говорит, что правящая коалиция, сформированная Блоком ACUM и Партией социалистов, еще не достигла всех поставленных целей. Андрей Нэстасе говорит, что ни в коем случае не будет „торговаться правдой и справедливостью”. „Мы еще не достигли всего, что мы наметили”, - отметил министр.