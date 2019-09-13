Село Покровка и Цаульский парк: одни строят будущее, другие разрушают настоящее

Село Покровка и Цаульский парк расположены в районе Дондушень, между ними 35,8 километра, которые можно преодолеть за 42-45 минут. «Вернувшись из путешествия по усадьбам Белоруссии, я решила показать своим детям известную на Родине усадьбу и Цаульский парк, - рассказала «Молдавским ведомостям» известный тележурналист, автор передачи «Механизм действия» на канале НТВ Молдова Елена Левицкая-Пахомова. – В маршрут включила посещение села Покровка и монастыря Рудь, благо все близко».

Это направление не рассматривают как туристическое, с удивлением говорит Елена Левицкая-Пахомова. Между тем в округе есть что посмотреть. Здесь проходит Дуга Струве, которая входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раньше в Молдове было 27 стояночных точек, по которым производились обмеры для составления международных карт, но осталась лишь одна такая в селе Рудь.

Почему не объединены в одно туристическое направление все эти объекты и как живут в этих местах?

Покровка, село, где время остановилось...

Покровка: как старообрядцы существуют в мире со всем миром

- Покровка предстала ясным трендом того, как, владея умением сохранять традиции, можно сосуществовать с окружающим миром в естественном своем виде.

Все в Покровке говорит о наличии внутреннего стержня, который не растворяется во времени и в новомодных течениях. Это и есть суть старообрядчества, хотя, когда говорят о нем, представляют себе в первую очередь бородатых дедов, не признающих ничего нового и современного. Между тем старообрядцы всегда следили за изобретениями, новшествами, и есть много примеров того, как эти люди стали известными и сохранили себя. Почему мир признает ортодоксальных евреев, а от старообрядцев ожидает полного устранения и жизни в некоем вакууме?!

Кстати, надпись на пороге старообрядческой церкви в селе Покровка гласит: «Входя в церковь, отключайте звук мобильного телефона».

Не уезжают жители, нет брошенных домов

- Село богатое, вернее, в нем живут хозяйственные люди. Огромное количество холодильников установлено с двух сторон, большой холодильник построен напротив сельского мотеля. В каждом дворе если не трактор, то прицеп, бус и везде - ящики для яблок. Сколько я ездила по республике - ни в одном отдельно взятом населенном пункте я не видела такого количества фур.

Более десяти лет назад я подготовила программу о Покровке в телерубрике «Стоп кадр». Вновь приехав в село, я поймала себя на мысли: как и в прошлый раз, мало уехавших из села, брошенных домов и домов на продажу тоже нет.

Раньше Покровка специализировалась на выращивании и поставках малины. Сейчас повсеместно кроме малины раскинулись яблоневые сады. Это низкорослые посадки карликовых яблонь, которые выращиваются в промышленном масштабе по канадской технологии – они напоминают пальметный яблоневый сад «Память Ильичу» времен Ивана Ивановича Бодюла в Слободзейском районе. Поверх яблонь в Покровке натянута противоградовая сетка.

Крестный ход в Покровке

На это хозяйство работают жители ближайших сел. При этом республиканские ведомства не анализирую и не распространяют опыт Покровки - отдельно взятого села, которое навело у себя порядок.

Красивые дети, красивая русская речь и традиции

- Покровка поражает красотой детских лиц. Ухоженные, жизнерадостные малыши и подростки на улицах улыбаются и здороваются с гостями – таких детей нечасто увидишь в других селах страны.

Мы с моими детьми после прогулки по Цаульскому парку остановились в мотеле «Покровское подворье». Несколько раз слышали в селе вопрос: «Вы чьи гости?». Объяснили, что остановились в мотеле. «Значит, наши», - был ответ.

В разговоре с продавцом местного магазина возникло ощущение, что я разговариваю с библиотекарем – эрудированная, с красивой речью женщина с удовольствием рассказала многое о селе. В Покровке повсюду слышна красивая русская речь.

Одной из вековой традиций в селе стало ежевечернее чаепитие с малиновым вареньем. Даже местный колодец выполнен в виде самовара – несколько раз нажмешь рычажок, и вода наполняет твою чашку. Другой такой же вековой традицией стали действующие частные бани – они есть почти в каждом хозяйстве.

Мемориал погибшим в Хотинском восстании

- Мы с Валерием Осталепом делали фильм «1918: Бессарабия» о захвате Румынией Бессарабии и межвоенном периоде жизни населения региона. Рассказали о Хотинском восстании. И вот в Покровке я увидела мемориал с указанием фамилий сельчан, которые принимали участие в противостоянии оккупации Румынии и погибли при подавлении Хотинского восстания. Это второе село после Елизаветовки, где хранят память предков, участников восстания.

Покровка, время тут остановилось...

Два мемориала, один - в память об участниках восстания и другой – в память о погибших в годы Второй мировой войны, находятся в идеальном состоянии, и это о многом говорит.

Через тернии - к монастырю Рудь

- Женский монастырь Рудь поразил красотой архитектурного комплекса, который находится в полном порядке, строгими нравами по отношению к путешественникам… и отвратительной дорогой, которую просто смыло дождем. Как добираются туда паломники? Трудно представить. Наверное. дорога к Богу пролегает через тернии?!

Я узнала, что в селе Рудь стоит удивительный по своей архитектуре дом, построенный в 30-х годах. После войны, в 50-х, в нем располагался детский дом.

В 2013 году из фонда регионального развития на проект «Реабилитация историко-архитектурного памятника «Усадьба Поммера» и подъездных путей к дендрарию в селе Цауль, Дондюшанский район» выделили 191,25 миллиона лей. Гуляя по Цаульскому парку, мы не смогли найти подтверждения тому, что здесь была реконструкция. Понятно, что средства выделяются не на парк. Он превратился в дикие заросли, озеро заросло, на лугу пасутся пони. Ни одно из зданий комплекса не приведено в порядок, все разваливаются. При этом сделан ремонт в примэрии и обновлен забор.

Цаульский комплекс – место фантастической красоты, там можно лечиться воздухом. И здания, и парк могут стать туристическим объектом или санаторием по примеру санаториев в Калараше и в Кагуле. Так в чем дело?

Подготовила Марина ТИМОТИНА

Проект усадьбы в Цауле разработал украинский архитектор Ипполит Васильевич Падалко-Владиславский. Двухэтажный хозяйский дом, одноэтажные гостевые флигели выполнены в викторианском стиле с характерными для готики деталями и вплетением элементов традиционной молдавской архитектуры. Изначально дворец был красно-белым, а после реставрации в 60-70-х стал серо-белым с темно-красной крышей. В то время здесь был санаторий, во флигелях проживали отдыхающие, в бывшем господском доме размещался дом культуры.

В Цаульском парке собрано 150 видов деревьев, кустарников и лиан, из которых более ста форм являются экзотическими. Растут канадская ель Дугласа, бук, виргинский можжевельник, японская вишня, тсуга, несколько видов пихт и лиственницы. Именно отсюда брал материал для своей коллекции кишиневский ботанический сад. В советские времена появился зоосад, держали волков и бурого медведя. В 2013 году местные власти вернули парк под свое администрирование.