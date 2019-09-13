Оставляют автомобили прямо на проезжей части: проблема заторов на улице Пушкина

Оставляют автомобили прямо на проезжей части, в результате чего образуются километровые заторы. Десятки водителей паркуют автомобили на одной из дорожных полос по улице Пушкина. В итоге другим автомобилистам остаются только две полосы движения.

Они жалуются, что из-за этого в часы пик им приходится подолгу проставить в пробках. Наша съемочная группа застала нескольких водителей-нарушителей.

- Вы знаете, что здесь нельзя парковаться?

- Да, знаю, но мне надо.

Некоторые водители ссылаются на то, что им не хватает мест для парковки.

"А где мне парковаться? Больше негде, и там нет места, и здесь. И так каждый день, в центре негде парковаться. А заторы образуются начиная с пяти часов вечера."

Встала в пробке и машина скорой помощи. И хотя поблизости были патрульные, они в ситуацию не вмешались. Водители, которые ездят через центр города, сетуют, что часто попадают в заторы.

"Нужно было объехать, но проблемы с движением." "Паркуются как хотят. И на Бэнулеску-Бодони такая же ситуация. Только нервничаешь постоянно." Больше всего возмущает автолюбителей то, что полиция никак не наказывает нарушителей.

"Полиция следит за происходящим? Вы понимаете, в чем проблема? Не уверен, что вы следите за этим." Между тем, Национальная патрульная инспекция отмечает, что за месяц за незаконную парковку в центре столицы оштрафовали почти 1400 водителей.