Корнелиу Доду о рынке ценных бумаг в Республике Молдова

Корнелиу, если я не ошибаюсь, то в этом году Фондовая биржа Молдовы отмечает круглый юбилей, 25 лет со дня создания?

Государственная регистрация биржи состоялась в 1994 году, в декабре. Но мы, традиционно, ведем отсчет работы биржи со дня первых торгов, а это 26 июня 1995 года. Так что юбилей будет летом следующего года.

И ты руководишь биржей с первого дня…

Тебя чуть подводит память. В момент учреждения биржи я еще был представителем украинской брокерской компании и организационно помогал ее созданию. В феврале 1995 года мне предложили пост вице-президента, в апреле я им стал, а возглавил биржу в 1997 году.

Даже с такой поправкой, все равно, ты бессменный Президент, который прожил с биржей все взлеты и падения. Так что лучше, чем никто другой можешь оценить текущее состояние биржи. Вниз, вверх или стагнация?

Смотря по каким показателям оценивать. Если по объемам торгов, то 2018 – 2019 года рекордные. Если по количеству ценных бумаг и сделок, то стабильный спад, если здесь уместно слово стабильный.

Вчера брал интервью с небольшим стартапом, который занимается «умными» замками. На одной из краудфандинговых площадок они привлекли за короткий срок 180 000 евро. Почему молдавская Фондовая биржа не стала таким же инструментом, для привлечения предприятиями средств для бизнеса?

Факторов много, не один. Например, само законодательство, регламентирующее деятельность биржи. В 2013-2014 годах изменения законодательства по рынку капитала, вроде в благих целях, подтянули законодательство к нормам европейских стран. Но для Молдовы, с ее далеко не столетним стажем фондового рынка, излишняя регламентация выступает, скорее, тормозом, чем акселератором. Наш рынок ценных бумаг во многом сформировался за счет приватизации, боновой приватизации, и постоянно испытывал тот или иной стресс. А в стрессе не так уж просто развиваться.

Но я помню наше с тобой частое общение в конце 90-х. Тогда казалось, что фондовый рынок летит вперед на всех парах…

В конце 90-х мы были одной из первых бирж на постсоветском пространстве. Была мощнейшая моральная поддержка государства и очень серьезная помощь от иностранных партнеров, в первую очередь USAID, по развитию. Мы получили на старте иностранный опыт, техническую поддержку. В 1996-1998 годах нам оказали поддержку в создании Национального депозитария.

А что сейчас?

Частое реформирование регламентов рынка ценных бумаг похоронило тот же депозитарий, с 1 мая текущего года его функции выполняет другая структура. В общем, я бы стал сейчас излучать потоки оптимизма.

А я всегда в поиске оптимистичного прогноза на будущее. В чем может быть перспектива развития фондового рынка в Молдове?

Чисто теоретически такая перспектива есть. Но нужна поддержка государства. Я не имею в виду финансирование нашей работы, скорее речь идет о «личном» примере. Например, в законодательстве существует такое понятие, как муниципальные облигации. Это рабочий финансовый инструмент решения городских проблем, но никто никогда не пытался им пользоваться. Нужна, повторюсь, продуманная инициатива государства.

И нужны усилия в изменении культуры отношения к фондовому рынку. Конечно, руководителю предприятия проще обратиться к банку за кредитом, а обывателю отнести деньги в банк на депозит. Но при определенных условиях и тем и другим было бы выгоднее воспользоваться возможностями, которые предоставляет выпуск акций или облигаций.

Так что, уповаем на государство?

Так или иначе, но да. Важно еще, чтобы при всех сменах политического курса больше бы учитывалось мнение профессионалов в конкретных сегментах экономики. Все-таки, в этом году или в следующем, но команда биржи уже 25 лет обеспечивает ее работу и обладает достаточным опытом для ее развития.

Павел ЗИНГАН