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Экономика
Из произведенных четырех литров вина Молдове удается экспортировать только один
13.09.2019

Проблема низкой закупочной цены на виноград связана с дисбалансом на винодельческом рынке, поскольку объемы производства молдавского вина значительно превышают спрос. Об этом сказала на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Джорджета Минку.

Как передает "ИНФОТАГ", она отметила, что, по данным Национального бюро винограда и виноделия, несмотря на увеличение спроса на винодельческую продукцию Молдовы на 10% за последние семь лет, производство вина в этот же период увеличилось на 40%.

"Получается, что из произведенных четырех литров вина нам удается экспортировать только один. Согласно оценкам на 2020 г., спрос не превысит полутора литров", - сообщила она.

По ее словам, причиной дисбаланса спроса и предложения послужили несколько факторов, среди которых рекордные урожаи 2017-2018 гг. - на 35% больше, если сравнивать со средними показателями за 15 лет. Кроме того, в регионе уже несколько лет наблюдается низкая цена на виноград и вино, в винодельческих странах регистрируются рекордные урожаи, а потребление снижается.

Эксперты, присутствовавшие на заседании, отметили, что для исправления ситуации необходимо пересмотреть политику субсидирования винодельческого сектора с целью финансирования плантаций высокого качества. Также необходимо повысить взаимодействие между фермерами и производителями.


 
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