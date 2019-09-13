Как поступить жителю Молдовы, чтобы после его случайной смерти за границей родные не пошли по миру...

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Семья
"Комсомолка" разбирались, действительно ли спасает медицинская страховка, оформленная при выезде за рубеж, от крупных растрат и больших долгов в случае трагичных происшествий.
Отправляясь самостоятельно на отдых за границу, не многие из нас в принципе задаются вопросом: а не оформить ли мне медицинскую страховку? Не задаются, потому что уверены, что вот с ними уж точно ничего плохо не случится, зачем тратиться?!
Практически так же ведут себя и наши соотечественники, которые отправляются в Европу на работу. Не готовы и не хотят даже думать о том, чтобы застраховать себя и свое здоровье. И уж тем более тратить деньги на страховой полис. А зачем, ведь может не пригодиться, а деньги потрачены.
И, к сожалению, подобное беспечное поведение либо влетает в копеечку путешественнику или работяге, если не пронесет, либо, при самом худшем раскладе, заставляет родственников продавать имущество, чтобы покрыть все расходы.
«Комсомолка» побеседовала с сотрудником страхового онлайн-портала Rapidasig.md о том, как работает медицинский полис, какова его стоимость и что является страховым случаем.
- Как у нас люди относятся к медицинскому страхованию? Отправляясь в самостоятельные туристические поездки за рубеж или на работу, скажем, в Европу, покупают ли страховой полис?
- Уже чаще, чем раньше. Потому что раньше, в основном, медицинская страховка оформлялась только в том случае, когда необходимо было получить визу на выезд за рубеж. Получить визу без медицинской страховки несколько лет назад было просто невозможно. Сейчас, когда у нас с ЕС безвизовый режим, такого требования нет. Правда, оформить медицинскую страховку все же рекомендуют, поскольку иногда при прохождении погранконтроля могут потребовать предъявить, в том числе, и страховой полис. Все же, могу сказать, что с каждым годом все больше наших людей осознают, что страховка — это необходимость.
- Самый актуальный вопрос, сколько стоит страховой полис?
- Период страхования может быть от одного дня до одного года, причем, как правило, оформляют страховой полис на поездки от 3-х рабочих дней.
Чтобы было проще понять принцип расчета, в качестве примера возьмем человека до 60 лет, который отправляется в Европу в туристическую поездку или на работу и который оформляет себе медицинскую страховку. Отмечу, что страховые суммы полисов для европейских государств не могут составлять менее 30 000 евро. В странах СНГ они могут быть от 5 000 - 15 000 евро. В таких странах, как США, Канада, Япония, Австрия и Швейцария медицинские услуги гораздо дороже, поэтому страховое покрытие должно быть не менее 50 000 евро.
Итак, на три дня страховой полис в Европу, с целью поездки – туризм, с покрытием 30000 евро, будет стоить от 26 до 40 леев, в зависимости, в какую страховую компанию обращается человек. То есть меньше 10 леев в день. На год подобная страховка будет стоить от 1640 до 2430 леев.
Если в Европу человек отправляется с целью работать, медицинская страховка на три дня будет стоить от 46 леев до 99 леев. Страховка на год обойдется от 3278 до 7410 леев. Опять же, цена варьирует в зависимости от того, в какую страховую компанию обратился человек. В данном случае стоимость медицинской страховки выше, так как риск получить травму или заболевание намного выше.
- Почему так разнится стоимость? Кто и как определяет сумму страховки?
- У каждой страховой компании есть методика расчета рисков. Компании для каждого рассчитывают примерный риск. От этого зависит цена. К этой стоимости затем добавляются административные расходы, расходы на печатание страхового полиса, налоги и др. Таким образом рассчитывается цена страховки. Естественно, у каждой компании своя цена.
Более того, период, на который заключается договор страхования, страховая сумма, страна назначения, возраст застрахованного человека, цель поездки — все это влияет на стоимость медицинской страховки. Например, для людей старше 60 лет установлены определенные коэффициенты увеличения страховой премии.
От всего страховку не купишь, к сожалению
- А что считается страховым случаем?
- Основными случаями страхования являются внезапная острая болезнь, травмы, телесные повреждения и нарушения здоровья, возникшие в результате несчастного случая. А также смерть застрахованного лица в результате болезни или несчастного случая. Другими словами, страховка покрывает болезни. Например, человек может простудиться, может сломать руку или ногу, и смерть застрахованного человека, которая наступила в поездке либо из-за болезни, либо в следствии несчастного случая.
Не покрываются страхованием ситуации, когда страхователь умышленно нанес себе физический вред или находился в стадии опьянения (алкогольного, токсического, наркотического), а также, если он совершил противоправные действия.
- Что обеспечивает страховка в самом страшном случае — если человек погиб, будучи в поездке за рубежом?
- В первую очередь, медицинская страховка в случае подобных трагических инцидентов обеспечивает оплату расходов, которые возникли в связи с кончиной. Услуги больницы, морга, подготовка к транспортировке, непосредственно сама транспортировка. Все это оплачивает страховая компания. То, на что люди собирают деньги, это оплачивает страховая компания. Важный момент: страхования компания оплачивает расходы до 30 000 евро. То есть на какую сумму был застрахован человек Если расходы превышают страховую сумму, например, необходимо потратить 31-32 тысячи евро. Страховая компания оплачивает 30 000 евро, остальное доплачивают родственники.
- Что делать, если наступил страховой случай?
- Если во время поездки за рубеж, к несчастью, потребовалась медицинская помощь, в первую очередь – не надо паниковать, а необходимо связаться с Центром поддержки по одному из номеров, указанных в страховом полисе. Сообщить оператору контактные данные, место положения, номер страхового полиса, номер телефона, объяснить, что с вами произошло и какого рода помощь вам необходима.
Оператор Центра поддержки (работает 24/24 и обслуживает клиентов, в том числе и на русском, и на румынском языке) вышлет за вами «скорую» или направит в ближайшую больницу или медицинское учреждение. Связаться можно по приложению Viber.
- Что делать, если вы оплатили медицинские услуги из собственного кармана, но были застрахованы?
- Обязательно попросите врача, чтобы выдал на руки медицинское заключение, в котором должны быть указаны данные пострадавшего, данные врача, дата обращения за медицинской помощью, диагноз, необходимое лечение и лекарства.
Оплатив стоимость лекарств, лечения и медицинских процедур, важно сохранить все чеки, квитанции и накладные, чтобы предоставить доказательства страховой компании о произведенных расходах.
Стоимость, лекарств, приобретенных самостоятельно, без предписания врача, страховой компанией не компенсируется.
В течение 24 часов после оплаты в обязательном порядке необходимо связаться с Центром поддержки и сообщить сумму расходов.
После возвращения в Молдову застрахованный пострадавший в поездке человек должен обратиться в страховую компанию в максимально возможный короткий срок (но не более 30 календарных дней со дня возвращения), чтобы получить выплату компенсации.
Запомните!
Договор страхования не действует в той стране, где у застрахованного человека есть вид на жительство и/или гражданином которой он является.
Если страховой полис будет куплен после появления страхового случая, эксперты страховой компании смогут отследить факт мошенничества, и выплата компенсации будет аннулирована.
Ответственность страховой компании начинается со дня начала срока действия, указанного в страховом полисе, но не ранее даты пересечения границы для поездки за рубеж.
Ответственность страховой компании прекращается со дня истечения срока действия, указанного в полисе страхования или с момента, когда застрахованный человек пересекает границу в Молдову.
НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ
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