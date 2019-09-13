Как поступить жителю Молдовы, чтобы после его случайной смерти за границей родные не пошли по миру...

"Комсомолка" разбирались, действительно ли спасает медицинская страховка, оформленная при выезде за рубеж, от крупных растрат и больших долгов в случае трагичных происшествий.

Отправляясь самостоятельно на отдых за границу, не многие из нас в принципе задаются вопросом: а не оформить ли мне медицинскую страховку? Не задаются, потому что уверены, что вот с ними уж точно ничего плохо не случится, зачем тратиться?!

Практически так же ведут себя и наши соотечественники, которые отправляются в Европу на работу. Не готовы и не хотят даже думать о том, чтобы застраховать себя и свое здоровье. И уж тем более тратить деньги на страховой полис. А зачем, ведь может не пригодиться, а деньги потрачены.

И, к сожалению, подобное беспечное поведение либо влетает в копеечку путешественнику или работяге, если не пронесет, либо, при самом худшем раскладе, заставляет родственников продавать имущество, чтобы покрыть все расходы.

«Комсомолка» побеседовала с сотрудником страхового онлайн-портала Rapidasig.md о том, как работает медицинский полис, какова его стоимость и что является страховым случаем.

- Как у нас люди относятся к медицинскому страхованию? Отправляясь в самостоятельные туристические поездки за рубеж или на работу, скажем, в Европу, покупают ли страховой полис?

- Уже чаще, чем раньше. Потому что раньше, в основном, медицинская страховка оформлялась только в том случае, когда необходимо было получить визу на выезд за рубеж. Получить визу без медицинской страховки несколько лет назад было просто невозможно. Сейчас, когда у нас с ЕС безвизовый режим, такого требования нет. Правда, оформить медицинскую страховку все же рекомендуют, поскольку иногда при прохождении погранконтроля могут потребовать предъявить, в том числе, и страховой полис. Все же, могу сказать, что с каждым годом все больше наших людей осознают, что страховка — это необходимость.

- Самый актуальный вопрос, сколько стоит страховой полис?

- Период страхования может быть от одного дня до одного года, причем, как правило, оформляют страховой полис на поездки от 3-х рабочих дней.

Чтобы было проще понять принцип расчета, в качестве примера возьмем человека до 60 лет, который отправляется в Европу в туристическую поездку или на работу и который оформляет себе медицинскую страховку. Отмечу, что страховые суммы полисов для европейских государств не могут составлять менее 30 000 евро. В странах СНГ они могут быть от 5 000 - 15 000 евро. В таких странах, как США, Канада, Япония, Австрия и Швейцария медицинские услуги гораздо дороже, поэтому страховое покрытие должно быть не менее 50 000 евро.

Итак, на три дня страховой полис в Европу, с целью поездки – туризм, с покрытием 30000 евро, будет стоить от 26 до 40 леев, в зависимости, в какую страховую компанию обращается человек. То есть меньше 10 леев в день. На год подобная страховка будет стоить от 1640 до 2430 леев.

Если в Европу человек отправляется с целью работать, медицинская страховка на три дня будет стоить от 46 леев до 99 леев. Страховка на год обойдется от 3278 до 7410 леев. Опять же, цена варьирует в зависимости от того, в какую страховую компанию обратился человек. В данном случае стоимость медицинской страховки выше, так как риск получить травму или заболевание намного выше.

- Почему так разнится стоимость? Кто и как определяет сумму страховки?

- У каждой страховой компании есть методика расчета рисков. Компании для каждого рассчитывают примерный риск. От этого зависит цена. К этой стоимости затем добавляются административные расходы, расходы на печатание страхового полиса, налоги и др. Таким образом рассчитывается цена страховки. Естественно, у каждой компании своя цена.

Более того, период, на который заключается договор страхования, страховая сумма, страна назначения, возраст застрахованного человека, цель поездки — все это влияет на стоимость медицинской страховки. Например, для людей старше 60 лет установлены определенные коэффициенты увеличения страховой премии.

От всего страховку не купишь, к сожалению

- А что считается страховым случаем?

- Основными случаями страхования являются внезапная острая болезнь, травмы, телесные повреждения и нарушения здоровья, возникшие в результате несчастного случая. А также смерть застрахованного лица в результате болезни или несчастного случая. Другими словами, страховка покрывает болезни. Например, человек может простудиться, может сломать руку или ногу, и смерть застрахованного человека, которая наступила в поездке либо из-за болезни, либо в следствии несчастного случая.

Не покрываются страхованием ситуации, когда страхователь умышленно нанес себе физический вред или находился в стадии опьянения (алкогольного, токсического, наркотического), а также, если он совершил противоправные действия.

- Что обеспечивает страховка в самом страшном случае — если человек погиб, будучи в поездке за рубежом?

- В первую очередь, медицинская страховка в случае подобных трагических инцидентов обеспечивает оплату расходов, которые возникли в связи с кончиной. Услуги больницы, морга, подготовка к транспортировке, непосредственно сама транспортировка. Все это оплачивает страховая компания. То, на что люди собирают деньги, это оплачивает страховая компания. Важный момент: страхования компания оплачивает расходы до 30 000 евро. То есть на какую сумму был застрахован человек Если расходы превышают страховую сумму, например, необходимо потратить 31-32 тысячи евро. Страховая компания оплачивает 30 000 евро, остальное доплачивают родственники.

- Что делать, если наступил страховой случай?

- Если во время поездки за рубеж, к несчастью, потребовалась медицинская помощь, в первую очередь – не надо паниковать, а необходимо связаться с Центром поддержки по одному из номеров, указанных в страховом полисе. Сообщить оператору контактные данные, место положения, номер страхового полиса, номер телефона, объяснить, что с вами произошло и какого рода помощь вам необходима.

Оператор Центра поддержки (работает 24/24 и обслуживает клиентов, в том числе и на русском, и на румынском языке) вышлет за вами «скорую» или направит в ближайшую больницу или медицинское учреждение. Связаться можно по приложению Viber.

- Что делать, если вы оплатили медицинские услуги из собственного кармана, но были застрахованы?

- Обязательно попросите врача, чтобы выдал на руки медицинское заключение, в котором должны быть указаны данные пострадавшего, данные врача, дата обращения за медицинской помощью, диагноз, необходимое лечение и лекарства.

Оплатив стоимость лекарств, лечения и медицинских процедур, важно сохранить все чеки, квитанции и накладные, чтобы предоставить доказательства страховой компании о произведенных расходах.

Стоимость, лекарств, приобретенных самостоятельно, без предписания врача, страховой компанией не компенсируется.

В течение 24 часов после оплаты в обязательном порядке необходимо связаться с Центром поддержки и сообщить сумму расходов.

После возвращения в Молдову застрахованный пострадавший в поездке человек должен обратиться в страховую компанию в максимально возможный короткий срок (но не более 30 календарных дней со дня возвращения), чтобы получить выплату компенсации.

Запомните!

Договор страхования не действует в той стране, где у застрахованного человека есть вид на жительство и/или гражданином которой он является.

Если страховой полис будет куплен после появления страхового случая, эксперты страховой компании смогут отследить факт мошенничества, и выплата компенсации будет аннулирована.

Ответственность страховой компании начинается со дня начала срока действия, указанного в страховом полисе, но не ранее даты пересечения границы для поездки за рубеж.

Ответственность страховой компании прекращается со дня истечения срока действия, указанного в полисе страхования или с момента, когда застрахованный человек пересекает границу в Молдову.

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