Владимир Воронин назвал главного виновного в погромах 7 апреля

Один Владимир указал на другого Владимира, но ничего не знает о третьем.

Экс-президент Молдовы Владимир Воронин заявил в телеэфире, что экс-премьер Владимир Филат организовал погромы 7 апреля 2009 года в Кишиневе.

В то же время Воронин отметил, что не располагает какой-либо информацией о том, что к тем событиям причастен Владимир Плахотнюк.

– Насколько я знаю, Филат больше всех причастен к акциям 7 апреля. Тогда я был в должности и был обязан его знать. К сожалению, до сих пор не поставлена точка, и мы не знаем, что случилось. Только через 10 лет я понял, что они сами не рассчитали и не продумали возможные последствия. Они переоценили свою силу. Мы рассматривали это как государственный переворот. У меня нет информации, которая продемонстрировала бы причастность Плахотнюка к действиям 7 апреля, – заявил Воронин.