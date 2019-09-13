Извините за дискриминацию: В Молдове наорали на 92-летнюю умирающую бабушку за то, что она не знает госязыка!

Скоро в аптеках появятся инструкции к лекарствам на русском языке, но некоторые требуют еще и на китайском.

В больничной палате с моей родственницей лежит 92-летняя бабушка «из прошлого». Это русскоязычная интеллигентнейшая женщина! Она чуть живая, но отказывается от уток, кое-как ковыляя в туалет. Разговаривает красиво и вежливо. У нее только один недостаток – она не знает госязыка. Этим вызывает бешенство у санитарок. А те, как с цепи сорвались, орут и орут – лимбу надо учить. Понимаете, ей, 92-летней смертельно больной женщине, нужно учить язык. Ну, разве что считать это стимулом жить дальше – ведь надо выучить язык до смерти.

Кстати, больше всего от требований говорить на румынском страдают именно пожилые. А ведь им учить язык, мягко говоря, трудно. Поэтому приходится страдать – от того, что во многих местах, особенно в больницах с ними отказываются говорить по-русски, а инструкции к лекарствам – только на румынском.

В нашей стране борются с дискриминацией, целый закон есть для этого. Какие только виды дискриминации там не упоминаются! А вот о стариках, как обычно, никто и не вспоминал. К счастью, Совет по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства, наконец, принял решение о том, что инструкции по применению лекарств должны быть не только на румынском, но и на русском языке.

"Сейчас указывается, что медикаменты должны сопровождаться инструкциями на государственном языке или на государственном и русском языках. Это "или" надо убрать, чтобы обеспечить равный доступ всем гражданам, которые живут на территории Молдовы", - подчеркнул председатель Совета по предупреждению дискриминации Ян Фельдман.

Согласно решению Совета, Минздрав должен начать процесс внесения поправок в законодательство с тем, чтобы инструкции по применению лекарств впредь печатали на двух языках.

Между тем, в обществе начались обсуждения. И, как обычно, люди разделились на два лагеря: первый – те, кто обеими руками поддерживает инициативу, второй – те, кто теперь предлагает писать инструкции и на китайском, указывая на то, что будто других проблем в стране нет. На это им хочется ответить: а разве есть проблемы серьезней, чем проблемы со здоровьем? А что будет со здоровьем человека, который не может прочитать, как правильно принимать лекарство? Тот факт, что он не владеет государственным языком, означает, что он не имеет право на жизнь?!

Что касается написания на китайском, то вряд ли инициаторы такой «гениальной» идеи способны выучить этот язык. Если у вас не хватает способностей на то, чтобы понять, зачем жителям нашей страны нужны инструкции к лекарствам на русском языке, то на изучение китайского их не хватит тем более! Извините, конечно, за дискриминацию в ваш адрес.

ЛИДИЯ ТКАЧ