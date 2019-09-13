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Общество
Столичный зоопарк обустраивает бурым медведям вольер стоимостью 7 млн леев
13.09.2019

Столичный зоопарк обустраивает бурым медведям современные вольеры на шесть тысяч квадратных метров. Строительство новой обширной территории началось еще при врио примара Руслане Кодряну в июне, а завершение запланировано на конец октября.

На этот момент строители устанавливают мощное ограждение вокруг вольеров и оборудуют новое место для зимовки медведей.

Сейчас у животных есть небольшие вольеры площадью в 30 квадратных метров. Планируется также обустройство водоема для купания и зона для постоянного проживания, максимально приближенная к условиям естественной среды обитания – там будут высажены определенные виды деревьев и другой растительности.

Реализацию проекта стоимостью в семь миллионов леев, согласно проведенному тендеру, взял на себя МП Проектный институт «Кишинэу-проект».


 
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