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В столице появилась световая инсталляция «Я люблю Кишинев»
13.09.2019

В столице появилась инсталляция «Я люблю Кишинев», установленная у Национального театра оперы и балета в центре города.

Это была инициатива кандидата от ПСРМ на пост генерального примара Кишинева Иона Чебан.

- Я люблю! Это прекрасные слова, которые мы говорим нашим детям, нашим женам, нашим родителям. Это очень теплые слова. Кишинев нас объединяет — благодаря Кишиневу мы большая семья.

Давайте скажем Кишиневу: «Я люблю тебя!». Именно от этого мы отталкивались, когда решили установить соответствующую инсталляцию, — написал Ион Чебан на своей странице в соцсетях.


 
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