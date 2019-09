Главная Чубашенко считает лицемерие основным достижением новой власти Чем дальше, тем очевидней для всех будет становиться конъюнктурный и фальшивый характер альянса ПСРМ-ACUM. Как всякий мыльный пузырь, пусть и нечаянно надутый авторитетными “партнерами по развитию”, и этот тоже лопнет. Публицист Дмитрий Чубашенко поделился в своём блоге анализом “ста дней лицемерия” новой власти. “15 сентября исполняется 100 дней с момента создания внешними “партнерами по развитию” Молдовы “ночного” альянса Партии социалистов и блока ACUM. Если коротко оценить первые 100 дней коалиции ПСРМ-ACUM, то это были 100 дней лицемерия. Прошу воспринимать это слово не как какое-то обидное, уничижительное, оскорбительное, но просто как объективную характеристику действительности, как констатацию фактического положения дел”, - написал в предисловии журналист. Приводим его статью полностью. Немного лингвистики Большой толковый словарь русского языка определяет “лицемерие” как «несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям, намерениям; притворство, неискренность”. Русско-румынский словарь дает следующие переводы слова «лицемерие» — “făţărnicie”, “ipocrizie”, “prefăcătorie”. В свою очередь, румынский DEX так определяет эти слова: “făţărnicie” — “lipsă de sinceritate (în purtare, atitudini etc.); purtare, atitudine prefăcută, ipocrită; prefăcătorie, ipocrizie, falsitate, fățărie”; “ipocrizie” — “atitudinea celui ipocrit; prefăcătorie, fățărnicie, falsitate”; “prefăcătorie” — “mod de comportare, de manifestare specific omului prefăcut; fățărnicie, ipocrizie, simulare, prefăcătură; mod de a se înfățișa, de a vorbi, de a lucra al cuiva, necorespunzător cu adevăratele sale gînduri, sentimente etc., cu scopul de a înșela buna-credință a altuia; lipsă de sinceritate”. Оксфордский словарь английского языка толкует слово “hypocrisy” как “behaviour in which somebody pretends to have moral standards or opinions that they do not actually have”. Французский Larousse дает следующую дефиницию слова “hypocrisie” — “attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu’on n’a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance; caractère de ce qui est hypocrite dans l’attitude, les actes de quelqu’un; action, parole destinée à tromper sur les sentiments, les intentions véritables de quelqu’un”. Определения слова “лицемерие” на самых разных языках очень точно описывают как характер самой правящей коалиции в целом, так и взаимоотношения между ее участниками — ПСРМ президента Игоря Додона и ACUM премьер-министра Майи Санду и главы МВД Андрея Нэстасе. Рожденный лицемерным Этот альянс был рожден лицемерным. ПСРМ и ACUM не хотели договариваться, но их заставили это сделать внешние партнеры в лице Российской Федерации, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Это не было создание политической семьи по любви. Это не был и политический брак по расчету. Это был случайный политический конкубинаж, к которому участников принудили «партнеры по развитию». Зарубежные “нанаши” заставили Додона и Санду лечь в одну коалиционную кровать вопреки их желанию и воле. Такого странного политического гибрида Молдова еще не видела. Партии коалиции как бы вместе находятся у власти, но в то же время они как бы продолжают оставаться в оппозиции друг к другу. Эти непримиримые “союзники” пытаются ханжески изображать взаимную толерантность и политкорректность, но все равно не могут скрыть обоюдное недоверие, подозрение и даже отвращение. Им неприятно их невольное, неестественное политическое сожительство, но они вынуждены терпеть друг друга, потому что так им велели внешние партнеры: “Игорь, любишь ли ты (политика) Майю?” — “Нет”. — “Майя, любишь ли ты (политика) Игоря?” — “Нет”. — “Игорь, готов ли ты взять Майю в коалицию?” — “Боже упаси!” — “Майя, готова ли ты вступить в альянс с Игорем?” — “Доамне фереште!” — “Ваше мнение не имеет значения. Объявляем вас (политическими) мужем и женой!” И вот уже 100 дней они “в отношениях”, которые, как было публично объявлено в самом начале, были затеяны с одной-единственной целью — освободить Молдову от режима Плахотнюка и подготовить условия для проведения честных и демократических досрочных выборов. Другой цели для этого силиконового альянса первоначально не предусматривалось. За 100 дней о второй части отправного плана (выборы) они напрочь забыли, а что до первой части, которую еще называют “деолигархизацией”, то у них все никак не получается “додеолигархизировать” то, что “недодеолигархизировано”. Лицемерная “борьба” с Плахотнюком Скоропостижное изгнание Плахотнюка, как и само создание коалиции ПСРМ-ACUM, не было заслугой ее участников. Этот злодей никогда бы добровольно не отказался от такого актива, как личное государство, если бы не столкнулся с обстоятельством непреодолимой силы в виде магического пинка со стороны правительства США. За 100 дней новая власть задержала 1 (одного) высокопоставленного чиновника старой власти — бывшего заместителя директора СИБ — по обвинению в нарушении закона при высылке в Турцию преподавателей лицея “Оризонт”. Хорошо, если за этим последуют аресты не стрелочников-исполнителей, а людей, которые реально принимали решение о депортации граждан Турции. Представлять дело так, будто накануне государственного визита президента Турции в Кишинев приказ о проведении такой скандальной спецоперации отдали какие-то чиновники второго эшелона, значит просто заниматься очковтирательством, заметанием следов и выведением из-под удара реальных боссов. Против бывших хозяев “захваченного государства” — а захваченный характер государства при режиме Плахотнюка был официально признан в декларации парламента — за 100 дней не было предпринято никаких конкретных и действенных мер. Вместо этого ПСРМ и ACUM пытаются по отдельности осваивать наследие Плахотнюка, придумывают себе какие-то новые занятия, совершенно не предполагавшиеся при создании коалиции, занимаются подковерным перетягиванием каната, стараются, опять же по отдельности, нарастить вес на местных выборах и зарубежных площадках, а в общем и целом, стремятся выйти на более выгодные для себя позиции к тому неизбежному моменту, когда этот фарисейский альянс распадется. Вместо обещанного освобождения институтов «захваченного государства» от ставленников Плахотнюка мы наблюдаем постыдное перераспределение должностей между ПСРМ и ACUM в ЦИК, НЦБК, Генпрокуратуре, Конституционном суде. История с “избранием” судей КС и ее председателя стала кульминацией этого циничного дележа доставшейся от Плахотнюка добычи. Для Додона было критически важно получить максимальный контроль над КС. Первое, что обязан сделать новый КС, если у его судей есть хоть капля профессиональной чести и просто человеческой совести, так это отменить незаконное решение старого КС от 4 марта 2016 года о “восстановлении” прямых выборов президента. Додону важно не допустить такого развития событий, потому что ему и на прямых-то выборах президента второй срок не светит, а на избрание в парламенте и вовсе рассчитывать не приходится. Западные партнеры, приложив руку к созданию альянса ПСРМ-ACUM, тут же наложили вето на радикальные планы перетряски системы юстиции (люстрация, увольнения судей и прокуроров по принципу “революционной целесообразности”, запреты на профессии и т. п.). Слом старой системы означал бы ее дестабилизацию на неопределенный срок, а любимое слово внешних партнеров, создавших нынешнюю власть — стабильность. “Мы избавили вас от Плахотнюка, радуйтесь. Санкцию на то, чтобы вообще все ломать, мы вам не даем” — вот послание партнеров. В результате “очищение” юстиции от наследия Плахотнюка недалеко ушло от качества очищения сточных вод в Кишиневе. Гора родила мышь. Обществу предложена суррогатная “реформа юстиции” по принципу “сократим аппарат, удлиним змеевик”. Представители гражданского общества возмущаются — за что боролись?! — но претензии им надо предъявлять не правительству, а их с правительством общим западным спонсорам, которые охладили пыл сторонников радикальных мер, запретили резко ломать старую систему и технично вернули весь процесс в привычное русло бесконечного эволюционного “реформаторства” с взаимополезным осваиванием грантов. Лицемерный “отказ от геополитики” При создании коалиции ПСРМ-ACUM звучали красивые слова об “отказе от геополитики”. Если раньше однозначно считалось, что ПСРМ Додона — это “пророссийская” сила, а ACUM Санду и Нэстасе — “проевропейская”, то после 8 июня якобы произошла конвергенция этих противоположностей, был запущен плавильный тигель, который будто бы растопил и смешал ранее непримиримых политических оппонентов в некую общую, промолдавско-проевропейско-пророссийскую, социалистическо-либерально-демократическую массу. Это тоже лицемерие и фейк. Программа правительства Санду — сугубо геополитический документ. Главной целью правительства в нем провозглашена европейская интеграция. Базовым документом, служащим руководством к действию, объявлено Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС. Плюс меморандум с Международным валютным фондом. По требованию МВФ уже были повышены налоги и тарифы, и уже не было выполнено всеобщее предвыборное обещание отменить закон о возврате украденного из банков миллиарда всеми гражданами Молдовы. За это ЕС выделил правительству какие-то небольшие транши. Наверное, они помогли правительству залатать какие-то финансовые дыры, но рядовые граждане не почувствовали обещанного улучшения жизни. Бизнесу тоже легче не стало. Его основной заботой, как и при старом режиме, остается просто выживание. Вместо заявленной конвергенции мы наблюдаем сегрегацию, когда каждый из участников коалиции действует сам по себе и за себя. Это особенно заметно во внешней политике, которая выглядит очень активной, если судить по бесконечной череде визитов Додона и Санду за рубеж и иностранных гостей в Кишинев. Но какой-то практической пользы от всей этой «интуристовской» суеты пока не просматривается. Все хаотично встречаются со всеми, что-то постоянно обсуждают, произносят какие-то правильные слова, но какова цель всей этой “броуновской” дипломатии, неясно. Один голый пиар, как, например, в мутной истории с “неповышением” Додоном цены на газ, которая и без него бы не повысилась, потому что ее повышение или снижение зависит не от зарубежных поездок Додона в роли газового дилера, а от действующей формулы цены, которую пока никто не менял, и от конъюнктуры международного газового рынка. Порой можно услышать суждение о том, что Санду и Нэстасе делают много полезного для Запада — США, ЕС, Румынии, — за что их поддерживают в Вашингтоне, Брюсселе, Бухаресте. Додон, соответственно, делает много полезного для России, за что его поддерживают в Москве. Но всем им вместе не мешало бы время от времени вспоминать о том, что они президент, парламент и правительство Молдовы, и если не по убеждению и по совести, то хотя бы по закону должны делать что-то полезное для своей страны, а не только для внешних покровителей, от которых так сильно зависит их легитимность и благополучие. Молдавская власть должна поддерживаться гражданами Молдовы, а не зарубежными заступниками. Наверное, последним приятно осознавать, что в молдавской политической “бонбоньерке” они могут выбрать себе удобного во всех отношениях визави по вкусу. Если же у внешних партнеров, кроме милого для их слуха и взора понятия “стабилизация” (не бузят молдаване, и славно) есть еще какие-то виды на Молдову после ее избавления от Плахотнюка и создания коалиции ПСРМ-ACUM, то хотелось бы, чтобы об этих планах своевременно сообщали и гражданам Молдовы, а не ставили их перед свершившимся фактом, как с внезапной ночной презентацией этой самой коалиции. Если же Молдова продолжает оставаться “гибридной колонией”, в которой разные внешние игроки владеют отдельными пакетами акций, а сами молдавские политики просто выполняют роль доверенных лиц этих акционеров, которые, может, и сами не знают, чего они в конечном счете ожидают от этого “актива”, то пусть об этом тоже скажут. Если ПСРМ отказалась от своего программного положения о евразийской интеграции, то ACUM от своего проевропейского вектора не только не отреклась, но и активно навязывает его социалистам, а те не гнушаются идти на поводу у правых. То, что Санду продолжает последовательно демонстрировать свой немеркнущий “евроинтеграционный” фанатизм, не удивляет, но вот уже и Додон призывает к “эффективной имплементации” Соглашения об ассоциации с ЕС, а министр обороны Павел Войку, назначенный на эту должность по квоте ПСРМ, активно продолжает реализацию планов НАТО по переводу Национальной армии на стандарты этого военно-политического альянса с прицелом на отражение угроз со стороны России и Приднестровья. Лицемерный бег на месте В развитие 20-страничной программы, представляющей из себя общую декларацию о намерениях, правительство приняло 88-страничный план действий на 2019-2020 годы, состоящий из перечня законов и постановлений, которые должны разработать и принять правительство и парламент. Это совершенно рутинный канцелярский документ, какие имелись у любого молдавского правительства. Каждое министерство и ведомство представило в этот план дюжину предложений, все это свели в общий документ, и теперь будут бюрократически отслеживать реализацию пунктов плана. Никто не спорит, правильно организованный бюрократический процесс очень важен для работы государственной машины, но он вторичен по отношению к идеям и целям, которые обслуживает. Никаких прорывных целей, идей и инициатив в плане правительства нет. ДПМ продолжала бы делать ровно то же самое. Когда-то и Плахотнюку с Филипом ЕС с МВФ давали деньги. Рано или поздно “партнеры по развитию” возобновили бы внешнее финансирование и для ДПМ, потому что таков общий закон современной международной финансовой олигархии — все должны платить ей проценты по кредитам. Правительство с Нацбанком даже не задались вопросом, а может, попробовать жить без займов МВФ, и оперативно выполнили все требования, чтобы эти займы получить. Альянс ПСРМ-ACUM настигла амнезия, он забыл, зачем его вообще создали, и пытается изобретать для себя какие-то долгосрочные планы. Им дали старт на стометровку, а они надумали бежать марафон. Но если они решили сочинять для себя какие-то новые цели, то уже делали бы это не тяп-ляп, а по-настоящему, всерьез, качественно. Никто не требует от временщиков какого-то комплексного, генерального плана построения жизнеспособного государства, которое обеспечивало бы сохранение и развитие народа. Такой план предполагает преодоление кризиса конституционности, переучреждение государства, создание новой Молдавской Республики на основе новой Конституции, замену команд смерти на команду жизни, антивласти на власть. Решение такой сложной задачи для начала требует просто осознания, а затем больших усилий и длительного времени, что не под силу конъюнктурной коалиции в формате “калиф на час”. Но возьмем экономику. Эксперты соглашаются, что она носит бессистемный характер – как по отраслевой структуре, так и по механизмам функционирования, крайне зависима от внешней торговли и денежных переводов, которые де-факто также являются частью внешний торговли — экспортом рабочей силы. Производство, потребление и инвестиции нестабильны. Экономика не обладает отраслевой и институциональной структурой, которая обеспечивала бы ей устойчивый рост. Цифры роста, которые дает статистика, мало связаны с целенаправленной экономической политикой. Экономика не в состоянии обеспечить сколько-нибудь прогнозируемый хотя бы на один год бюджетный процесс по доходной, а значит, и по расходной части. Отсюда и постоянное упование на внешние займы и гранты, чтобы хоть как-то свести концы с концами, и дальнейшее затягивание экономики и социальной сферы (пенсии, образование, здравоохранение) в воронку деградации и бедности, и откат демографической ситуации на 60 лет назад. Для выхода из тупика и преодоления перекосов в экономике необходимо серьезное долгосрочное планирование. Для этого нужно отказаться от понимания роли государства, которое сложилось за годы либеральных реформ, и заключается в том, что государство пассивно созерцает происходящие в экономике процессы. Государство должно взять на себя роль ключевого игрока в экономическом развитии страны. Нужно определить роль публичной собственности, разработать программы по отраслям, планы инвестиций, развития инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, принять соответствующие законы и нормативные акты. Правительство же свело всю свою деятельность к тому, что механически составляет список мер по реализации СА с ЕС и выполняет роль молдавского принтера по распечатке европейских директив. На все вопросы у них один ответ: надо внедрять aquis-ul comunitar. Кому надо? Зачем надо? Надо, потому что есть СА с ЕС, и мы должны его выполнять, а все остальное неважно. Охвативший новую власть зуд возвращения предприятий в госсобственность выглядит, как желание просто ударить по “хвостам” Плахотнюка, Шора и прочих представителей прежней камарильи. То duty free закроют, то Кишиневский аэропорт решат вернуть государству, то в Air Moldova с проверкой придут, то на Metalferos маски-шоу устроят. Но вопросы надо ставить шире: а что вообще делать с публичной собственностью в Молдове? каким должно быть соотношение государственной и частной собственности? сколько и какого капитализма (или социализма) нам нужно? Никто не дает ответа на вопрос, какие вообще отрасли экономики необходимы государству. В собственности государства, разумеется, должен быть столичный аэропорт. Не потому, что его украли сначала местные жулики, а сейчас пытаются это наворованное перекупить их старшие товарищи аферисты международного масштаба, а просто потому, что у государства по определению должен быть такой объект стратегической инфраструктуры, как аэропорт. И электросети нужны государству. И нефтяная компания. И авиакомпания. И железная дорога. И телеком. И хотя бы один банк у государства должен быть. Он и был (Banca de Economii), но его ликвидировали не только потому, что местное ворье украло миллиард, но и потому, что это ворье прикрыл своим авторитетом МВФ, потребовав, опять же ради пресловутой “стабильности”, ликвидации трех “плохих” банков, включая BEM. А то, что Европейский банк реконструкции и развития выступил в роли банального барыги, скупив у Национального банка акции двух банков, которые были украдены у других частных собственников — это нормально? Или на это можно закрыть глаза, потому что Платон — «плохой парень», а ЕБРР — приличное международное финансовое учреждение, которому Нацбанк, подконтрольный другому “плохому парню”, Плахотнюку, вправе продавать акции, конфискованные у прежних владельцев? Выходит, когда частники воруют у государства — это плохо, а когда само государство отбирает собственность у “национальных” капиталистов, чтобы перепродать ее капиталистам более высокого, международного уровня, и получить за это индульгенцию на продолжение беспредела внутри самого “захваченного государства” — это нормально? А что происходит с Республиканским стадионом? Его уже отдают американцам или еще не отдают? Или эта тема тоже табу для ПСРМ-ACUM? Правительство объявило своим приоритетом борьбу с коррупцией. Тут также есть вопросы. Они будут бороться только с чужой коррупцией или со своей тоже? Выкорчевывать наследие Плахотнюка или делить его между собой? Собирается ли альянс ПСРМ-ACUM запретить политикам заниматься благотворительностью, поскольку они используют ее для отмывания денег, подкупа избирателей и незаконного финансирования своих партий? Когда президент страны и лидер одной из составляющих правящей коалиции отказывается называть источники финансирования фонда своей первой леди, это абсурд. Это не их частное дело. Все должны знать, откуда у семьи руководителя государства деньги, которые де-факто тратятся на политику, партийные акции, выборы и пиар, тем более, если эти средства поступают от иностранных юридических и физических лиц. Но блок ACUM стыдится задать Додону этот вопрос, потому что «мы в лодке одной коалиции, и не стоит ее раскачивать». Когда брат президента “бескорыстно”, только за то, что его фамилия тоже “Додон”, получает в многомиллиардном бизнесе в другой стране долю, которая позволит ему через несколько лет легально претендовать на дивиденды в десятки миллионов долларов, это коррупция или business as usual? И опять партнеры по коалиции словно воды в рот набрали. Когда западные правительства косвенно финансируют партии блока ACUM через содержание сотен (а может тысяч, точно никто не знает) активистов и сторонников, получающих от этих правительств деньги через десятки (а может, сотни) НПО и СМИ — это коррупция или “поддержка демократии”? Но в этом случае уже молчит ПСРМ — зачем беспокоить партнеров по коалиции? Мы закроем глаза на их махинации, они на наши, и все будут довольны. Чего вы к нам прицепились? Вставляете палки в колеса процесса деолигархизации? На Плахотнюка работаете? Хотите, чтобы он вернулся? Они называют это «пактом о ненападении», но это сделка “рука руку моет”. Нелицемерный финал Первые 100 дней ПСРМ-ACUM подтвердили, что этот фальшивый альянс сугубо временная политическая подделка, хотя его участники, особенно, ПСРМ и ее лидер Додон, озабоченный своим вторым президентским мандатом, всячески стремятся придать ему какую-то более постоянную, неконтрафактную конфигурацию. Коалиция была создана внешними партнерами, ее участников объединил общий враг — Плахотнюк. Они не способны придумать для себя общую позитивную долгосрочную цель, не говоря уже о том, чтобы ее реализовать. Каждый по отдельности преследует разновекторные интересы. Пока они терпят друг друга, но каждый стремится использовать вынужденное и временное сосуществование в рамках искусственной коалиции, чтобы укрепить свои позиции для будущих политических баталий. Рано или поздно формальный или неформальный «пакт о ненападении» между ПСРМ и ACUM будет нарушен. Четыре года этот двуликий Янус все равно не просуществует. Досрочные парламентские выборы неизбежны. ACUM и ПСРМ тянут время, стремясь избежать таких выборов, хотя на словах и излучают уверенность в том, что их избиратели никуда от них не денутся, и все равно будут вынуждены за них голосовать по причине отсутствия альтернативы. Многие до них тоже так думали. 100 дней лицемерия еще можно протянуть, делая хорошую мину при провальной игре, но чем дальше, тем очевидней для всех будет становиться конъюнктурный и фальшивый характер альянса ПСРМ-ACUM. Как всякий мыльный пузырь, пусть и нечаянно надутый авторитетными “партнерами по развитию”, и этот тоже лопнет.

