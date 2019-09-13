Удушение потребителя ценами, энергетический коллапс или зачистка рынка?

Молдову ожидают новые испытания. Удастся ли коалиции ПСРМ - ACUM до момента «Х» распутать клубок энергетических проблем?

Вопрос вопросов – подготовка к чрезвычайной ситуации

В ближайшее время все внимание жителей Молдовы будет приковано к тому, что происходит в области энергоснабжения. Потому что в настоящий момент никто не может дать гражданам гарантии того, что они не окажутся посреди зимы без света, газа или отопления.

Предупреждение о том, что страна может столкнуться с энергетическим коллапсом, пришло из Приднестровья. Местные власти готовятся к чрезвычайной ситуации и разрабатывают план действий на случай, если регион останется без российского газа. На Молдавской ГРЭС, откуда правый берег получает львиную долю более дешевой электроэнергии, 95 процентов выработки обеспечивают газовые турбины. Поэтому поставка в Молдову голубого топлива превращается в вопрос вопросов.

Вместе с этим в последнее время появились новые свидетельства того, что вся сфера газо- и энергоснабжения (закупки, регулирование цен, транспортировка и доставка) нуждается в срочной зачистке от преступных схем, укоренившихся в годы правления ДПМ.

Что обеспечивает НАРЭ роскошную жизнь?

Тему актуализировало последнее решение НАРЭ о росте тарифов на электроэнергию. Для северных районов Молдовы повышение составило чувствительные 17 процентов.

Деятельность данной структуры вызывает очень серьезные вопросы у общества, а принимаемые организацией решения содержат признаки криминальной составляющей. Это не удивляет, если иметь в виду функции, которыми парламент наделил НАРЭ: выдача лицензий для занятия бизнесом в области энергообеспечения и топлива, а также установление тарифов для потребителей. Закон об энергетике 1998 года также определяет, что бюджет НАРЭ составляют отчисления от каждого проданного населению киловатта, кубометра газа, литра нефтепродуктов и взносов обладателей лицензий. Таким образом, агентство стало высшей инстанцией на рынке. И было только вопросом времени, когда НАРЭ превратится в политический инструмент и важнейший механизм преступных схем.

Конечно, до общества и раньше доходила информация о том, что структура и ее работники –особая каста и купаются в роскоши. СМИ сообщили о заоблачных зарплатах директоров НАРЭ. Называлась сумма в 75 тысяч лей. Сами директора агентства не желают прямо отвечать на вопросы о своих доходах даже депутатам парламента. Но принятое решение о том, что вознаграждения директоров не должны превышать 60 тысяч лей в месяц, показывает, что давно пришло время разобраться и с самой структурой, и с деятельностью чиновников на протяжении многих лет.

НАРЭ в центре преступных схем

НАРЭ имеет прямое отношение к нашумевшему делу компании «Энергоальянс» против Молдовы. По решению суда США наше государство обязано выплатить «Энергоальянсу» долг в размере 75 миллионов долларов. По словам министра юстиции Олеси Стамате, «в материалах дела говорится о предполагаемых долгах за электроэнергию, которую покупали по одной цене, а продавали вдвое дороже». Но как такое могло произойти? Ведь НАРЭ не выдает лицензии на поставки электроэнергии абы кому, а перед утверждением тарифа следит, чтобы не было неоправданных расходов, посредников и т.д..

В результате возникла мошенническая схема вывода средств из госбюджета. Мало того, что население переплачивало на тарифах, так теперь правительство несет убытки в десятки тысяч долларов, нанимая дорогих юристов, а 75 миллионов могут лечь на плечи рядовых граждан. Хотя ответить в первую очередь должны люди, занимавшие тогда должности директоровНАРЭ. Но к ним по этому делу почему-то прокуроров пока не посылают.

Прокуратуразанята другой махинацией. Расследуютсяпреступные схемы поставок электроэнергии в 2014-2017-м. 16 октября 2014 года тираспольская фирма-прокладка «Энергокапитал» была зарегистрирована в Приднестровье, а на второй день - уже в Молдове. НАРЭ потребовались рекордные три дня, чтобы выдать «Энергокапиталу» лицензию на поставку электроэнергии в РМ. Всего на счета посредника, продававшего на правый берег энергию, вырабатываемую Молдавской ГРЭС, было перечислено 400 миллионов долларов. 20 миллионов ушли в офшоры. Журналистские расследования демонстрируют, что за схемой стоит бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Но обеспечила преступный механизм и обворовывание населения дирекция НАРЭ.

Сговор на 100 миллионов долларов

Было бы неплохо выяснить истинную роль НАРЭ и в деле о выплате «тарифных отклонений» в размере 1,75 миллиардов лей компании «Gas Natural Fenosa». Якобы в 2014-2016м «Gas Natural Fenosa» понесла убытки из-за скачков курса лея. Однако по данным самой компании операционная прибыль сетейв 2014 году составила 31 миллион евро, в 2015-м – 32 миллиона евро, а в 2016-м – 37 миллионов. Эти показатели прибыли намного превышают то, что «Gas Natural Fenosa» имела в 2013-м, когда разговора о тарифных отклонениях никто не заводил.

В результате правительство в лице минэкономики (Октавиан Калмык) и «Gas Natural Fenosa» заключили соглашение о включении в тариф огромной для молдавских потребителей суммы (примерно в 100 миллионов долларов) и ее погашении в течение четырех лет. Но, может быть, независимый регуляторвоспротивился этому сомнительному договору? Ведь именно НАРЭ рассматривает и устанавливает тарифы. Нет, национальный регулятор публично не оспорил решение правительства и не воспрепятствовал ему.

Кадры ДПМ решают все

Любопытно, что в тот период больших афер в области энергетики «Gas Natural Fenosa» возглавляла Сильвия Раду, будущая министр правительства ДПМ и тайный кандидат демократов на пост мэра Кишинева. А министерством экономики руководил Октавиан Калмык, верный соратник Влада Плахотнюка.

В феврале 2019 года Калмык был назначен демократами директором НАРЭ. Безусловно, у него большой опыт в области энергоснабжения, и он «заслужил»свое назначение. Но одновременно с Калмыком директорами НАРЭ были утверждены Вячеслав Унтилэ и Евгений Карпов. Обладают ли Унтилэ и Карпов необходимыми знаниями и опытом в области энергетики, как того требует закон?

Унтилэ – бывший начальник ГАИ и замминистра внутренних дел, а также политик. Карпов – дипломат, главный переговорщик от Молдовы с Приднестровьем и политик. Тогда что эти люди делают в НАРЭ? Защищают интересы потребителей? Увы, доказательств этому нет. Зато, как мы убедились, есть указания на то, что НАРЭ превратилось в важное звено в преступных схемах, политический инструмент и кормушку для нужных людей. Причем кормушку закрытого типа. Секретариат ЕЭС потребовал от Счетной палатыРМ не проводить проверки деятельности национального регулятора.Это вмешательство европейской структуры во внутренние дела является очень странным. Однако можно не сомневаться в том, что финансовый аудит НАРЭ принесет много сюрпризов, как это было в случае с НБМ.

Сотни миллионов долларов, украденных у молдаван

Но главный вывод и так ясен: национальный регулятор не заботится об интересах потребителя.

Для чего существует энергетический рынок? Для того, чтобы поставщики, распределительные сети получали сверхприбыли? Или чтобы политики и криминал организовывали преступные схемы и уводили миллионы в офшоры? Чтобы чиновники получали взятки и откаты? Нет! Главное лицо – потребитель. Но именно наши с вами интересы как раз никто в Молдове и не защищает. Приведенные выше факты красноречивы и подтверждают данный вывод. Но можно привести и другие свидетельства.

В начале ноября 2017 года «МВ» доказали, что за счет курсовой разницы потребители переплачивали поставщикам электричества и газа десятки и сотни миллионы долларов («Нищие молдаване подарили 100 миллионов долларов, а потом еще 10 миллионов», «200 миллионов долларов потеряны и найдены»). Однако длительное время и НАРЭ, и власть закрывали глаза на переплаты. И лишь весной 2018 года тарифы были снижены. Отговорки НАРЭ были смешны и неубедительны. Говорилось, что таков регламент, что тарифы пересматриваются раз в году. Но регламент ведь утверждает НАРЭ.

В заложниках у чиновников

Получается, что потребители и общество в целом оказались в заложниках у чиновников. Характерный пример – недавнее повышение цен на электроэнергию.

В феврале, когда парламент назначил четырех директоров НАРЭ, аффилированных ДПМ, стало ясно, что организация будет защищать партийно-клановые интересы. Так и произошло. Но какой была реакция общества? Президент и социалисты выступили с требованием отменить решение по тарифам. Платформа «DA» обратилась в прокуратуру. Правительство Майи Санду промолчало. И решение вступило в силу. Не нашлось ни одного юриста, который подготовил бы иск, ни одного судьи, остановившего бы НАРЭ.

А ведь прецеденты были. В июле 2018 года министерство экономики и агентство по защите прав потребителей опротестовали в суде сектора Центр решение НАРЭ о повышении цен на бензин и солярку. И суд признал действия национального регулятора незаконными. Сейчас все надежды на прокуратуру. Она расследует три уголовных дела в связи с искусственным завышением тарифов на электроэнергию в 2014-2019-м. Если правящая коалиция сохранится, есть шанс, что дело доведут до конца. А если нет?

Как долго еще будет существовать в Молдове мафиозный энергорынок?

Вся картина энергорынка Молдовы (частично обрисованная) говорит, что назрели серьезные перемены, включая обновление законодательства.

НАРЭ не должно быть кастой неприкасаемых и бесконтрольной территорией. В состав агентства нужно назначать не представителей партий власти, а потребителей и экспертов. Посредников типа «Энергокома» необходимо исключить.

Постоянный независимый аудит обязан сопровождать всю деятельность распределительных сетей и поставщиков. Потребитель электроэнергии и газа должен иметь возможность сам выбирать себе поставщика, как это происходит, например, в Румынии. До сих пор же граждане лишь оставались свидетелями финансовых злоупотреблений, коррупции и мошеннических схем и оплачивалииз своего карманачужую преступную прибыль.

Злоупотребления и преступления в энергосетях

Например, потребители севера страны не понимают, почему для них стоимость электроэнергии всегда намного дороже. Не потому ли, что северные сети были кормушкой для Демпартии? Руководство сетей постоянно плачется на тему долгов, но вспоминается история с Валерием Трибоем, вице-министром экономики. Чиновник обязал «Furnizarea Energiei Electrice Nord» арендовать принадлежащее ему здание сроком на 10 лет и провести в нем ремонт на сумму 4 миллиона лей. О злоупотреблении стало известно, и так мы узнали, что деньги у северных сетей все-таки есть.

Громкий скандал разразился и после аудита «Gas Natural Fenosa» за 2010-2012 годы. Проверку заказал тогдашний директор НАРЭ Виктор Парликов. Как заявлял замглавы Счетной палаты Тудор Шойту, «на основе этого отчета можно было бы открыть несколько уголовных дел». После скандала в ноябре 2015 года руководитель «Gas Natural Fenosa» Сильвия Раду подала в отставку. Но Виктору Парликову разоблачительный аудит не простили, и он был отозван с должности.

Будет ли наведен порядок в «Молдовагаз»?

Злоупотребления и финансовые нарушения сотрясают в последние годы и «Молдовагаз».

В 2015 году в помещениях компаниии «Кишинэу-газ» произошли обыски. Руководителям этих предприятий,Александру Гусеву и Константину Куюмжи вменялась в вину организация преступных схем, подпольная продажа газа экономическим агентам, отмывание денег и извлечение незаконной прибыли в особо крупных размерах. Помнению прокуратуры, украденный газ списывалина технологические потери, а затем их оплачивали потребители. Гусев бежал из страны, виновные не наказаны. Затем главой АО «Молдовагаз» стал демократ Василий Ботнарь. И вот теперь на предприятии вновь проводят аудит, и бывшее руководство снова обвиняют в злоупотреблениях.

Вне всяких сомнений, деятельность«Молдовагаз» должна быть исключительно прозрачной. Потребителям, например, важно знать по каким ценам оплачивает голубое топливо Молдавская ГРЭС, принадлежащая россиянам. И оплачивает ли? Как быть с долгами Приднестровья? И как будет происходить ценообразование в новом соглашении, если его достигнут? Будет ли компания разделена, как обещало руководство «Газпрома»?

«Молдовагаз»нужно превратить в образцовое предприятие. Это поможет восстановлению дружеского и доверительного характера отношений двух народов, о чем много говорится на высоком политическом уровне.

Что делать до наступления момента «Х»?

Особенно это важно сейчас, когда транзит российского газа через Украину под вопросом, а Кишиневу необходимо найти выход из сложной ситуации. «Добрые дяди» из «Нафтогаза» советуют молдаванам отказаться от российского продукта и покупать топливо у Словакии. На границе Украины, дескать, газ стоит 190 долларов за тысячу кубометров. Но «советчики»скрывают, что еще в мае они платили по 275 долларов, асейчас мы наблюдаем обычный летний спад и переизбыток предложения. Однако рост цен вновь начался. А контракт Украины с польской «PGNiG» на поставку американского, «энергобезопасного» газа, как пишет издание Gordonua.com, подразумевает стоимость тысячи кубов в сумме от 300 до 339 долларов. Кроме того, у Молдовы нет ни собственных газовых хранилищ, ни денег на одномоментную покупку большого количества голубого топлива. Не все так просто.

А что у западных соседей? В Румынии потребителям «E.ON HomeGas» предлагает тысячу кубов примерно по 300 долларов без НДС и акцизов. Какой же будет цена для молдаван в случае подключения к румынскому трубопроводу? Добавим стоимость транзита и плату за взятые кредиты, уже включенные в тариф. Конечно, цена будетнесопоставимо выше той, что предлагает «Газпром», - 190 долларов (в случае скидки). Поэтому одним из решений для Молдовы может быть получение у России товарного кредита в объеме примерно миллиарда кубометров и хранение топлива в хранилищах Украины за свой счет. Риск, конечно, есть и немалый. Но остальные варианты ведут к удушению населения тарифами или энергетическому коллапсу, если Киев и Москва не договорятся по транзиту, и наступит момент «Х».

Вот какой клубок энергетических проблем придется распутать до зимы коалиции ПСРМ-ACUM.

Получится ли?

Сергей ТКАЧ