Посол Румынии в РМ: “Строительство газопровода Унгены-Кишинев идет согласно плану”

Чрезвычайный и Полномочный посол Румынии в Республике Молдова Даниел Ионицэ опубликовал несколько фотографий со строительной площадки газопровода Унгены-Кишинев. Он уверяет, что работы идут согласно графику и проект будет закончен в срок.

«Строительство газпоровода Унгены-Кишинев идёт полным ходом, всё выполняется в обозначенные сроки», – написал посол на своей странице в социальной сети, приложив к записи фотографии.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что первый кубометр румынского газа может поступить в молдавскую столицу в феврале или марте 2020 года. Газопровод протяжённостью 120 километров с пропускной способностью 1,5 млрд. кубометров природного газа в год станет альтернативным источником обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова.

Румынская компания «Transgaz», которая приватизировала молдавское государственное предприятие «Vestmoldtransgaz» и взяла на себя финансирование строительства газопровода Унгены-Кишинев, обязалась инвестировать в этот проект 93 млн. евро.

Вчера министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что есть риск того, что зимой этого года Республика Молдова больше не сможет импортировать газ из Российской Федерации традиционными путями. В качестве решения, по его словам, в правительстве рассматривают возможность закупки газа по другим газопроводам.

Что касается газопровода Унгены-Кишинев, Нику Попеску сказал, что его строительство может быть завершено весной следующего года.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.