Установка светофора на бул. Дечебал в Кишиневе противоречит логике, - Одинцов

Водители опасаются, что новый светофор на Ботанике у супермаркета Kaufland вызовет пробки и закупорит бул. Дечебал на отрезке между ул. Зелинского и пр. Дачия.

Появление светофора на бул. Дечебал у супермаркета Kaufland вызвало недоумение и возмущение столичных автомобилистов. Это чрезвычайно загруженная магистраль со своим уже сложившимся режимом движения, и появление светофора буквально в сотне метров от нерегулируемого пешеходного перехода (по ул. Брынкуш) создаст транспортный коллапс в данной зоне.

В этой связи муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов попросил и.о. примара Кишинева Адриана Талмача «принять срочные и публичные меры для обеспечения нормального движения на бул. Дечебал».

- Установка светофора противоречит логике Стратегии развития общественного транспорта мун. Кишинев и явно создаст транспортный коллапс в данной зоне, - написал Александр Одинцов на своей странице в Facebook.

В то же время представители компании Kaufland заявили для Point.md, что установка светофора была согласована с властями.

- Kaufland выполняет работы по проектированию дороги общего пользования на улице Дечебал. Это решение определено и согласовано с властями, чтобы обеспечить быстрый доступ к магазину, не мешая движению в этом районе. Решение установить светофор было принято на основании мнения специалистов из уполномоченных природоохранных органов и распоряжения мэрии Кишинева, - сообщили в компании.