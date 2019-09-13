Правительство одобрило поправки к закону о прокуратуре. Начатый конкурс на должность генпрокурора может быть отменен

Сегодня правительство одобрило проект поправок к закону о прокуратуре. Как утверждает министр юстиции Олеся Стамати, проходящий сейчас конкурс на должность генерального прокурора может быть отменен, после вступления в силу изменений в законодательстве.

На совещании Высшего совета прокуроров (ВСП), Олеся Стамати предлагала отложить решения об объявлении конкурса на должность генерального прокурора, ввиду поправок в закон, которые изменят эту процедуру и начатый конкурс придется отменять. Но большинство членов ВСП проголосовали за объявление конкурса, аргументируя свою позицию тем, что закон не имеет обратной силы и в текущем порядке они обязаны начать его.

Согласно поправкам, кандидатам на пост главы генеральной прокуратуры, подавшим документы на замещение этой должности, предстоит повторить процедуру, поскольку новый конкурс будет проводиться в два этапа.

“У них появится возможность представить свои документы для участия в подлинном конкурсе, который будут оценивать компетентные люди с опытом и безупречной репутацией, один из них будет из-за рубежа. Мы позаботимся о том, чтобы эти люди были признанными экспертами”, – подчеркнула Майя Санду на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Проект, одобренный сегодня исполнительной властью, должен быть утвержден в парламенте.

10 сентября завершилась процедура регистрации документов кандидатов на должность генерального прокурора. ВСП зарегистрировал 7 претендентов.

В ближайшие два месяца парламентская коалиция планирует провести реформу юстиции. Один из первых ее пунктов — изменение процедуры назначения генпрокурора. Олеся Стамати подчеркнула, что Минюст хочет исключить из требований к кандидатам на эту должность 5-летний опыт работы в прокуратуре. Правительство планирует заменить это требование 10-летним опытом работы в качестве судьи, прокурора или адвоката.

Реформа предполагает создание дополнительного «фильтра» при отборе кандидатов. Их будет выдвигать специальная комиссия министерства юстиции, состоящая из: экс-прокурора и бывшего судьи, представителя гражданского общества, психолога и непосредственно министра юстиции.

Высший совет прокуроров будет выбирать генерального прокурора из списка предложенного комиссией Минюста. Затем его кандидатуру должен будет одобрить президент.

По нынешним законодательным нормам, кандидатуру выбирает ВСП и утверждает президент.

Сейчас временно исполняет обязанности генерального прокурора РМ Думитру Робу, ранее заместитель генпрокурора Кишинева.