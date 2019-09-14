Петренко: «Не закапывайте деньги в пригороды»

Кандидатам в примары от избирателя. Желающих стать столичными примарами много, а воз и ныне там.

Лицо города - это как минимум его основные улицы. В каждом районе Кишинева у нас есть одна-две основные артерии, по которым перемещается большая часть жителей и гостей столицы. Именно по состоянию этих улиц, домов на них и создаётся первое, а часто и основное впечатление о городе.

Мировая статистика показывает, что один довольный турист потенциально способен привести с собой в понравившейся место 3-5 других, а вот один недовольный способен отговорить 15-20. Хотите привлечь в город туристов, хотите привлечь деньги инвесторов, которые придут за туристами, как минимум проведите ремонт фасадов зданий и тротуаров основных улиц (одна-две в районе), сделайте льготное кредитование для открытия баров, кафе, хостелов, гостиниц и т.д. на этих улицах.

Создайте тут территории опережающего развития, чтобы они стали центрами притяжения для жителей, туристов и бизнеса. На примере множества успешных городов мы видим, как это в перспективе окупается. Не занимайтесь расширением города, не закапывайте бюджетные деньги в пригороды, потому что вы закопаете деньги, способные ежедневно воспроизводиться, туда откуда вы их никогда обратно не вытащите.

Да, все кто были до вас в кресле примара - чудаки на букву «м», и мы это видим по результатам. Но у города есть шанс, чтобы на этот раз новый примар не оказался претендентом в вышеназванный список своих предшественников.

Григорий ПЕТРЕНКО