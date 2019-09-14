Национальные и международные эксперты в сосудистых заболеваниях встречаются в Кишиневе

Последние новости в области сосудистых заболеваний будут представлены известными специалистами из-за рубежа, а также из Республики Молдова на конференции, которая состоится в Кишиневе 16-18 сентября, передает IPN.

Мероприятие организовано Ассоциацией инсульта Молдовы. Согласно пресс-релизу, инсульт является второй ведущей причиной смерти и основной причиной пожизненной инвалидности во всем мире. Существуют эффективные методы лечения инсульта. Тем не менее, применение этих методов очень ограничено и, следовательно, представляет собой самую сложную проблему в мониторинге инсульта. Во многих странах и во многих больницах пациенты не получают эффективного лечения, поскольку отсутствуют необходимые рамки внедрения.

Междисциплинарный консорциум направлен на понимание контекстуальных факторов, развитие рамок внедрения и тестирование их эффективности. Эти действия могут спасти десятки тысяч жизней, устранить сотни тысяч инвалидностей и сэкономить миллионы евро на расходах на здравоохранение.

Параллельно с Национальной конференцией по сосудистым заболеваниям, 16 и 17 сентября в Кишиневе состоится первый саммит проекта IRENE-COST (Implementation Reasearch Network in Stroke Quality), в котором примут участие представители более 30 европейских стран. Основной деятельностью действия Irene COST является улучшение общественного здравоохранения путем создания сетей, которые облегчают понимание контекстуальных факторов, различий между странами в значении инноваций и климате внедрения.

„Речь идет об инсульте, который является второй причиной смерти в Республике Молдова после сердечнососудистых заболеваний, и который ежегодно забирает из наших рядов тысячи трудоспособных молодых людей. По оценкам, к 2030 году инсульт станет основной причиной смертности во всем мире, достигнув примерно восьми миллионов смертей в год. Объясняется эта ситуация плохой профилактикой, нездоровым образом жизни, а также тем, что люди очень мало информированы и многие болезни, благоприятствующие инсульту, остаются годами нераскрытыми и незалеченными”, отмечается в пресс-релизе.

Новые методы эндоваскулярного лечения инсульта требуют как можно более быстрой реализации в Молдове, а установление национальной программы по борьбе с инсультом жизненно важно. Организаторы мероприятия надеются, что эта конференция даст толчок для улучшения терапевтических и хирургических стратегий в лечении и профилактике инсульта в Республике Молдова.

Национальная конференция по сосудистым заболеваниям пройдет в гостинице Radisson Blu с 09.00 до 16.00.