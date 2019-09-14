В кишиневском аэропорту у гражданина Турции изъяты фальшивые деньги и документы

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Общество
Попытка улететь в Варшаву провалилась.
В аэропорту задержан гражданин Турции, который пытался улететь рейсом Кишинев - Варшава по поддельным документам. Признаки явной фальсификации бросились в глаза сотрудникам пограничных служб, которые провели дополнительные проверки и окончательно убедились в том, что документы подделаны.
Любопытно, что признаки фальсификации были обнаружены и в других документах турка, в частности, в виде на жительство в Германии. Кроме того, при нем были обнаружены и фальшивые деньги - купюры достоинством в 500 евро с явными признаками подделки. Сейчас ведется следствие, сообщает golos.md.
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