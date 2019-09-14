Руслан Кодряну: Уже 4 года мой принцип работы следующий – встречи с гражданами, выявление проблем и их решение

T.: Г-н Кодряну, что побудило вас баллотироваться в столичные примары?

Р. К.: Семья, в первую очередь. Люди, которые поддерживали меня, и разделяли мои желания и взгляды. Желание жить в развитом городе, в котором хочется остаться, воспитывать детей и отдыхать. Также достигнутые мной результаты, потому что всего за год, в очень сложных политических условиях мне удалось инициировать 300 проектов, и все это из муниципального бюджета. Город начал преображаться. Сразу после ухода из примэрии я начал получать десятки сообщений о поддержке от людей, которые видели, что за год было сделано то, что другие не сделали за 10 лет. Мы доказали, что если есть желание, возможно все. Воля в сочетании с хорошим управлением бюджета может дать хорошие результаты. Поддержка этих людей заставила меня баллотироваться, хотя я знаю, какие проблемы меня ждут.

T.: Как идет сбор подписей, вам удастся собрать необходимое количество в установленные сроки?

Р. К.: Я не могу сказать, что это простой процесс. У нас нет партийных структур, мы рассчитываем только на свои силы и поддержку людей. Всего за две недели нам нужно собрать 10 тысяч подписей. Независимым кандидатам намного сложнее, чем представителям партий. С самого начала нам выдали списки с опозданием в 5 дней. Когда у вас есть только 2 недели, и нет партийной структуры и денег, 5 дней это много. Это около 200 подписей в день. Нам потребовались дополнительные документы, предусмотренные в регламенте. Многие люди, которые осмелились поддержать нас публично, были запуганы или уволены. Было очень много неприятных ситуаций. Тем не менее, люди приходят и подписываются. Это радует и вселяет уверенность. На мой взгляд, дискриминация в законодательстве Республики Молдова заключается в том, что независимый кандидат должен собрать 10 тысяч подписей, в то время как кандидаты, которые идут по партийным спискам, не должны собирать подписи. Пока одни полным ходом ведут агитацию, мы собираем подписи. Непросто сражаться с отлаженной годами системой, так же как непросто будет навести порядок в городе, но кого трудности останавливали?

T.: Вы общаетесь с людьми во время сбора подписей, каковы настроения жителей Кишинева?

Р. К.: Общение с людьми всегда лежало в основе моей работы. Уже 4 года мой принцип работы следующий – встречи с гражданами, выявление проблем и их решение. В качестве муниципального советника, вице-примара по социальной сфере, и исполняющего обязанности генпримара я встречался с людьми и решал каждую выявленную проблему, поддерживал каждую инициативу, исходящую от людей. Я всегда общался с людьми. Могу сказать, что настроения жителей разные. Люди, которые верят и хотят перемен, полностью разочарованы, но всех объединяет то, что они устали от политики. Независимо от возраста и района, в котором они живут, все хотят, чтобы в городе были хорошие дороги, тротуары без ям, чистота, развитый общественный транспорт, все хотят, чтобы в городе был хозяин.

T.: Каковы будут основные тезисы вашей избирательной кампании?

Р. К.: Сейчас я не могу говорить о предвыборной кампании, потому что я только собираю подписи, и мне предстоит бюрократический процесс регистрации в ЦИК для участия в гонке. Для независимого кандидата это очень сложный процесс. Но я выбрал этот путь, потому что проблемы города слишком велики, а классические политические партии, которые у нас есть, никогда не смогут их решить. Столице нужен администратор и менеджер. И все мои тезисы основаны на одном – город для людей и решение проблем людей. Управлять городом без лоббирования чьих-то узких интересов.

Т.: То, что вы были исполняющим обязанности примара, является для вас преимуществом?

Р. К.: Нет, важны только дела. Многие до меня были примарами, но им это никак не помогло, потому что они уничтожили этот город. Мое преимущество заключается в том, что я за год сделал то, что другие не смогли сделать за 10 лет. Еще одно мое преимущество – мой 16-летний опыт работы. Даже в самых сложных обстоятельствах, независимо от политической ситуации, мы ежедневно решали проблемы, с которыми сталкиваются люди, мы думали и продолжали строить лучшее будущее здесь, дома. За время исполнения обязанностей генпримара мне удалось начать 300 проектов, на деньги города. Главное, хорошо работать. За это я хочу поблагодарить команду, с которой я работал, и коллег из примэрии. Мы это сделали.

T.: Какими достижениями на должности вице-примара и врио генпримара вы гордитесь?

Р. К.: Я горжусь многими вещами. От помощи хотя бы одному человеку в день, до оцифровки ряда процессов и сближения примэрии и бизнеса. Изменить менталитет и подход, думать шире, начать экономическое развитие города.

В любом случае, я горжусь тем, что мне впервые удалось использовать бюджетные средства прозрачно и эффективно, что удалось запустить 300 проектов, что мы начали двигаться дальше. И если видимых перемен добиться сложно, получив город в катастрофическом состоянии, то нужно хотя бы работать, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Трудно добиться видимых перемен, когда :

1. вы начинаете строительство первого общественного туалета за последние 20 лет;

2. вы проводите первый за 20 лет ремонт подземного перехода;

3. вы первый ремонтируете 7 детских садов, которые должны были открыться 1 сентября;

4. первый, кто приобретает 31 новый автобус за последние 13 лет, и устанавливает кондиционеры в общественном транспорте;

5. первый, кто создает онлайн-платформы для приема детей в детский сад и школу;

6. первый, кто обустраивает парки во всех секторах столицы;

7. первый, кто открывает Центр стерилизации для бездомных животных;

8. первый, кто открывает молодежный центр;

9. первый, кто устанавливает светодиодное освещение улиц, которые никогда не были освещены;

10. первые, кто устанавливает станцию для глубокой очистки сточных вод.

T.: Кого вы считаете своими основными конкурентами?

Р. К.: Я не верю в конкуренцию. Я никогда не сравнивал себя ни с кем, я шел своей дорогой. Судя по тому, как на меня давят, и сколько обо мне ложной информации в СМИ, я неудобен многим. Я не вижу конкурентов, потому что считаю, что проблемы нашего города слишком велики, а классические политические партии со своими кандидатами никогда не смогут их решить. Столице нужен администратор и менеджер.

T.: Какова роль денег в этой избирательной кампании? Вы на какой бюджет рассчитываете?

Р. К.: Я пошел по этому пути, закатав рукава и заручившись поддержкой семьи и горстки очень и очень хороших людей. Мы знаем проблемы города, и доказали, что можем их решить. У нас нет финансовых ресурсов. Я очень рассчитываю на поддержку людей. Наш бюджет минимален и основан на пожертвованиях тех, кто хочет помочь. Все у нас делается абсолютно прозрачно. Мы были поражены тем, что есть прекрасные люди, готовые нам помочь. Так как у нас нет денег, вы не увидите нас на плакатах по городу, но зато увидите среди людей. Поддержка людей вселяет оптимизм и заставляет верить в перемены.

T.: Чего, по вашему мнению, ждут жители столицы от будущего примара?

Р. К.: Чистого города, улиц, по которым приятно прогуляться, независимо от времени года. Независимо от цвета партии и политических предпочтений, мы все ходим по одним и тем же тротуарам, отправляем детей в детские сады, школы, выгуливаем собак в тех же местах, и все хотим жить в красивом городе. Именно поэтому я и решил баллотироваться как независимый кандидат. Только независимый примар сможет сосредоточиться на интересах граждан и управлении городом.

T.: Если вы станете примаром, каковы будут ваши первые действия, и как вы будете работать с МСК, учитывая, что вы независимый кандидат?

Р. К.: Среди первых действий, конечно, будет завершение всех начатых мной проектов, которые были остановлены. Приведу вам пример, ни один детский сад из тех 7, что должны были открыться 1 сентября, не был сдан в эксплуатацию. Также я сделаю упор на стратегию развития Кишинева. Город нуждается в долгосрочном видении с конкретным планом действий. Конечно, и планирование, и принятие бюджета на следующий год, и многое другое. Что касается отношений с МСК, то я считаю, что именно независимый кандидат с большей вероятностью сможет вести переговоры о проектах по развитию города, потому что не будет продвигать узкие интересы одной партии. Человек, который знает, что он должен делать, сотрудничает со всеми. Независимый кандидат, любящий свой город и решающий проблемы граждан, служит гражданам, а не занимается политикой.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине