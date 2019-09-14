Молдова заняла 97 место в рейтинге “Экономическая свобода в мире – 2019”

Молдова потеряла три позиции, опустившись – с 95 на 97 место – среди 162 стран и территорий, вошедших в отчет “Экономическая свобода в мире – 2019”, опубликованном Bendukidze Free Market Center совместно с канадским Fraser Institute.

Традиционно, рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте оказалась Венесуэла.

Рейтинг “Экономической свободы стран мира” Института Фрейзера оценивает страны по пяти основным направлениям: размер правительства, защита правовой системы и прав собственности, твердость валюты, свобода международной торговли и регуляция.

Рейтинг стран по уровню экономической свободы. 2019 г. The Fraser Institute (fraserinstitute.org)

У Молдовы средний бал в нынешнем году 6,66 и она расположилась в группе частично несвободных стран между Турцией и Суринамом.

Судя по исследованию, основанном на данных 2017 году, лучше всего положение РМ по твердости национальной валюты, где с индексом 7,48 она находится на 68-ом месте. По размеру правительства – 6,38 – на 85-ом. А хуже всего по защищенности правовой системы и прав собственности – с 4,34 балла на 111 месте.

Румыния в рейтинге на 28-ом месте в числе наиболее свободных в экономическом плане стран. Украины – лишь на 135-ом, Россия – на 85-ом.