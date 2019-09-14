Печальная ситуация с яблоками в Молдове - почему разочарованы производители

Аграрии, занимающиеся производством яблок, просят помощи государства: лишь порядка 50 процентов урожая пригодны для производства сока, но закупщики дают за сырье в два раза меньше, чем в других государствах.

Производители яблок - члены Ассоциации "Moldova Fruct" - выражают озабоченность в связи с ценами, которые предлагают перерабатывающие предприятия.

На яблоки, предназначенных для изготовления концентрированного сока, руководители консервных заводов установили закупочную цены, которая в два раза ниже, чем в Польше, Украине, Румынии, утверждают в Ассоциации "Moldova Fruct".

Будучи в обиде на местных переработчиков, производители ведут переговоры с закупщиками из Польши, Румынии и Украины по поставкам им 200 тысяч тонн яблок для производства сока.

Аграрии выразили озабоченность и недовольство выступлением Майи Санду от 2 сентября, позицией министерства сельского хозяйства и Совета по конкуренции.

В своем послании органам власти "Moldova Fruct" подчеркивает - нижний порог закупочной цены на яблоки должен быть не ниже того, что существует в Польше. В сезоне 2019-2020 годов цена там установится у отметки в 150 евро за тонну (3 тысячи леев).

"Это объясняется почти двойным снижением объема яблок, перерабатываемых в Польше. В этой стране общее производство яблок сократилось на 44 процента по сравнению с 2018 годом - с 4 880 до 2 710 тысяч тонн.

Согласно исследованиям, проведенным Ассоциацией "Moldova Fruct", 30 августа 2019 года средняя цена (без НДС), которую готовы были заплатить перерабатывающие предприятия, выглядела в разных странах следующим образом: Польша - 130 евро за тонну, Румыния - 113 евро за тонну, Украина - 105 евро за тонну, Молдова - 65 евро за тонну.

"Себестоимость производства яблок в этих странах составляет порядка 100-112 евро за тонну", - отмечают в Ассоциации.

В "Moldova Fruct" уточнили, что в 2019 году в Молдове ожидается общий урожай яблок в 670 тысяч тонн. В результату дождей с градом, которые прошли минувшим летом в большинстве садов республики, порядка 370 тысяч тонн яблок (более половины урожая) не представляют коммерческой ценности и не могут быть переработаны.

"Moldova Fruct" требует в срочном порядке созвать заседание Совета производителей свежих овощей и фруктов с участием сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий. Целью встречи должно стать формирование цен на яблоки, подлежащие переработке в 2019 году.

Урожай яблок в нынешнем году, утверждают сельхозпроизводители, больше, чем 2018-м. Однако фрукты - более низкого качества из-за дождей, прошедших в мае-июне.

Град побил урожай в садах на севере республики, в наибольшей мере пострадали угодья в Единецком и Бричанском районах. Именно из этих районов поставляли яблоки высшего сорта. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова председатель Ассоциации "Moldova Fruct" Виталий Горинчой.

В ситуации, когда порядка 50 процентов урожая яблок будут продаваться на внутреннем и внешнем рынке страны в свежем виде, цена на них однозначно возрастет для конечных потребителей по сравнению с 2018-м годом. Производители вынуждены будут увеличить цену, чтобы покрыть расходы на производство.

Горинчой отказался точно сказать, как подорожают яблоки, отметив что цены можно будет узнать позже. Он также отметил, что в Молдове ожидается урожай яблок хорошего качества в размере 200-220 тысяч тонн.