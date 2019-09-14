Крик души иностранки после поездки в маршрутке Кишинева...

Те, кто уехал из Молдовы, не зря не хотят возвращаться в «это болото», где у каждого «своя хата с краю».

Пронзительная история нашей землячки Инны Бутнарь, которая приехала в Молдову после долгого перерыва:

«Еще одна история «приехавшего на Родину». На этот раз моя. И это действительно Крик Души!

Я имела счастье проехать пару км на маршрутке и попасть в очень неприятную историю. Водитель маршрутки на перекрестке Заднипру/Дечебал, сильно разнервничался на водителя, впереди стоявшего авто. Последовали неадекватные поступки в виде резкого выезда на встречную полосу и резкого торможения. И это, хочу заметить, при наличии пассажиров. Так как пассажирский транспорт в Молдавии не оснащен безопасностью, при таких виражах я получила удар от сидящих сзади, и ощутила голову ребенка у себя на плече, что сидел на заднем ряду.

Одной рукой я инстинктивно смогла удержать женщину, что сидела напротив меня на одинарном стуле. Все сумки, пакеты полетели в сторону водителя. Думаю, испугались все, в том числе и водитель. Когда все выдохнули, что все прошло, и что все остались живы, я решила подайте к водителю и попросила остановить машину и вызвать полицию для разбирательства.

Я думала что меня кто-то поддержит из пострадавших, но, полагаю Вы догадались, что таких не нашлись. Но я услышала такие объяснения «Все они такие», «Ничего не изменишь», «Никого не накажешь», «Кто ты такая, чтобы останавливать маршрутку, мы опаздываем».

В Дании, где я живу, у водителя автобуса или любого общественного транспорта могут на годы лишить работы и водительских прав, если пассажирам показались неадекватные его действия. Может это субъективно и предвзято, но доля истины есть. Поэтому в Дании и в других развитых странах, где есть порядок и жесткие правила, мы не боимся за своих детей и за своих родителей.

Почему Вы Молчите?! Почему Вы соглашаетесь с тем что ничего не измениться?! Почему Вы не отстаиваете свои Права?! Завтра Ваши близкие и родные, ДЕТИ... могут оказаться в беде! Хотя, к сожалению, они уже в Зоне Риска!"

ПАВЕЛ МУНТЯН